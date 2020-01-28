Australian Open. Костенко проиграла в 1/16 финала турнира среди девушек

Украинка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне.

Ее соперницей была Коди Вон Хон-йи из Гонконга. Матч завершился в трех сетах и длился 1 час и 35 минут.

Australian Open 2020

Девушки. 1/16 финала

Любовь Костенко (Украина) – Коди Вон Хон-йи (Гонконг) [16] – 3:6, 6:3, 1:6