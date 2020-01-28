Australian Open. Костенко проиграла в 1/16 финала турнира среди девушек

Украинка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне.
Ее соперницей была Коди Вон Хон-йи из Гонконга. Матч завершился в трех сетах и длился 1 час и 35 минут.
Australian Open 2020
Девушки. 1/16 финала
Любовь Костенко (Украина) – Коди Вон Хон-йи (Гонконг) [16] – 3:6, 6:3, 1:6
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Источник — Sport.ua
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