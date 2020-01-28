Australian Open. Костенко проиграла в 1/16 финала турнира среди девушек

Матч с соперницей из Гонконга завершился в трех сетах

  • 28.01.2020 05:15
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Australian Open. Костенко проиграла в 1/16 финала турнира среди девушек
© БТУ. Любовь Костенко

Украинка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open 2020, который проходит в Мельбурне.

Ее соперницей была Коди Вон Хон-йи из Гонконга. Матч завершился в трех сетах и длился 1 час и 35 минут.

Australian Open 2020

Девушки. 1/16 финала 

Любовь Костенко (Украина) – Коди Вон Хон-йи (Гонконг) [16] – 3:6, 6:3, 1:6

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Источник — Sport.ua

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