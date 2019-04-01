Чарльстон. Расписание украинок

Первого апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне стартуют матчи одиночной сетки. В понедельник на корты выйдет только Надежда Киченок.

В стартовом раунде основной сетки одиночного разряда Надя сыграет против итальянки Мартины Тревизан (№159 WTA), которая также преодолела сито квалификации. Поединок пройдет третьим запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча 20:00 по Киеву.

Отметим, что в одиночной сетке также сыграет Катерина Козлова, ее первой соперницей станет Кристина Плишкова из Чехии (№93 WTA).

В парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок в первом раунде сыграют против чехо-словацкого дуэта Луция Градецка / Андрея Клепач.

Эти два матча состоятся во вторник.