Чарльстон. Расписание украинок

Первого апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне стартуют матчи одиночной сетки. В понедельник на корты выйдет только Надежда Киченок.
В стартовом раунде основной сетки одиночного разряда Надя сыграет против итальянки Мартины Тревизан (№159 WTA), которая также преодолела сито квалификации. Поединок пройдет третьим запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча 20:00 по Киеву.
Отметим, что в одиночной сетке также сыграет Катерина Козлова, ее первой соперницей станет Кристина Плишкова из Чехии (№93 WTA).
В парном разряде сестры Надежда и Людмила Киченок в первом раунде сыграют против чехо-словацкого дуэта Луция Градецка / Андрея Клепач.
Эти два матча состоятся во вторник.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разрад)
Источник — Sport.ua
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