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Каролина ПЛИШКОВА: «Последние турниры немного разочаровали»

Чешская теннисистка – о поражении от Эшли Барти

  • 31.03.2019 15:28
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Каролина ПЛИШКОВА: «Последние турниры немного разочаровали»
© Miami Open. Каролина Плишкова

Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от Эшли Барти в финале турнира в Майами:

«Первый сет стал ключевым, потому что уже в четвертом-пятом гейме почувствовала усталость. Если бы взяла этот сет, то все могло бы закончиться иначе. Но в итоге мне было очень тяжело бороться во второй партии.

В пятницу ужасно себя чувствовала. Сегодня чуть лучше, но все равно неидеально. На этом турнире я вообще не играла днём, и это тоже было важно. Перед финалом заснула в 4 или 5 утра. И это сказалось.

Последние турниры немного разочаровали — я всё время проигрывала в четвертьфинале. Мне казалось, что могу выступить лучше. Теперь вышла в финал, и, конечно, это отлично. Но я бы хотела завоевать титул.

На турнире я провела несколько хороших матчей: обыграла Симону Халеп, которую до этого побеждала всего пару раз. Это мой лучший матч на турнире.

Сейчас хочу двигаться дальше, извлечь положительные моменты и обратить внимание на отрицательные. Конечно, я очень довольна результатами на американской серии. Думаю, первые несколько месяцев сезона прошли очень хорошо — лучшие в жизни».

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Источник — WTA

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