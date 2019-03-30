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Барти стала победительницей турнира в Майами

Австралийская теннисистка в двух сетах одолела Каролину Плишкову из Чехии

  • 30.03.2019 20:53
  • 1040 просмотров
  • 12 комментариев
Барти стала победительницей турнира в Майами
© Miami Open. Эшли Барти
Австралийка Эшли Барти (№11 WTA) выиграла финальной поединок на турнире серии Premier Mandatory в Майами. 22-летняя теннисистка в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову (№7 WTA).
 
Майами. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(1), 6:3
 
 
Отметим, что это первый титул категории Premier Mandatory для Барти. С понедельника она дебютирует в топ-10 и приблизится на расстояние в 12 очков к восьмому место, которое занимает Слоан Стивенс из США.
 
Добавим, что это самый крупный титул для австралийского тенниса со времен US Open-2011, на котором побеждала Саманта Стосур.
 

Также Барти продолжила традицию нынешнего сезона, когда каждый последующий турнир выигрывает новая теннисистка. Та же тенденция сохраняется и в мужском туре, в сумме это уже 33 турнира.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andrey Inkognito
      Andrey Inkognito, 30.03.2019 21:54
    0
    Костя Волков, 30.03.2019 21:16
    грунт пойдет она сдуется как мыльный пузырь
    а трава пойдет и надуется до титула на БШ
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.03.2019 21:35
    0
    Валерий Друца, 30.03.2019 21:32
    Головой и устойчивой психикой!
    Саме так. І хорошою фізухою, чого якраз не вистачило Кароліні.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 30.03.2019 21:32
    +2
    Elis, 30.03.2019 21:11
    Ешлі просто красуня!
    Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
    Головой и устойчивой психикой!
    Ссылка
    Костя Волков
    Костя Волков, 30.03.2019 21:18
    -2
    Sashamar, 30.03.2019 21:16
    Як же приємно помилитися! Десь півроку тому припустив, що фізичні дані (зріст, статура) не дозволять Барті увійти до ТОП-10, двадцятка, то її стеля. А вона і перший серйозний турнір виграла (Малий ітоговий то таке) і до десятки увірвалася. І така ж скромна, як завжди, не стала падати на корт догори дригом, як багато хто полюбляє .
    это ее максимум был все на этом вы ее не вспомните до харда
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 30.03.2019 21:17
    +1
    Вітаю Ешлі з перемогою!!
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    Костя Волков
    Костя Волков, 30.03.2019 21:16
    -2
    Stanislav Matusevych, 30.03.2019 20:56
    Вот так внезапно оказалось, что Даяна проиграла будущей чемпионке. Кто бы мог подумать по тому уровню игры. А Эш набирала-набирала по ходу турнира и таки набрала. Но результатом я доволен, ибо болел за австралийку даже несмотря на платье Плишковой в цветах нашего флага)
    грунт пойдет она сдуется как мыльный пузырь
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 30.03.2019 21:16
    +2
    Як же приємно помилитися! Десь півроку тому припустив, що фізичні дані (зріст, статура) не дозволять Барті увійти до ТОП-10, двадцятка, то її стеля. А вона і перший серйозний турнір виграла (Малий ітоговий то таке) і до десятки увірвалася. І така ж скромна, як завжди, не стала падати на корт догори дригом, як багато хто полюбляє .
    Ссылка
    Костя Волков
    Костя Волков, 30.03.2019 21:15
    -1
    pytlak1990, 30.03.2019 21:08
    В мещ відчуття, що ця Барті стане найближчим часом 1 ю ракеткою!)
    ахахааа у меня предчувствие что ты мог потерял влюбился в кенгуру
    Ссылка
    Костя Волков
    Костя Волков, 30.03.2019 21:13
    -1
    Elis, 30.03.2019 21:11
    Ешлі просто красуня!
    Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
    сплюнь на фиг нам кенгуру там есть достойные
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.03.2019 21:11
    +1
    Ешлі просто красуня!
    Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
    Ссылка
    pytlak1990
      pytlak1990, 30.03.2019 21:08
    +1
    В мещ відчуття, що ця Барті стане найближчим часом 1 ю ракеткою!)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.03.2019 20:56
    +4
    Вот так внезапно оказалось, что Даяна проиграла будущей чемпионке. Кто бы мог подумать по тому уровню игры. А Эш набирала-набирала по ходу турнира и таки набрала. Но результатом я доволен, ибо болел за австралийку даже несмотря на платье Плишковой в цветах нашего флага)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 30.03.2019 20:56
    +4
    Вот так внезапно оказалось, что Даяна проиграла будущей чемпионке. Кто бы мог подумать по тому уровню игры. А Эш набирала-набирала по ходу турнира и таки набрала. Но результатом я доволен, ибо болел за австралийку даже несмотря на платье Плишковой в цветах нашего флага)
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 30.03.2019 21:32
    +2
    Elis, 30.03.2019 21:11
    Ешлі просто красуня!
    Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
    Головой и устойчивой психикой!
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 30.03.2019 21:16
    +2
    Як же приємно помилитися! Десь півроку тому припустив, що фізичні дані (зріст, статура) не дозволять Барті увійти до ТОП-10, двадцятка, то її стеля. А вона і перший серйозний турнір виграла (Малий ітоговий то таке) і до десятки увірвалася. І така ж скромна, як завжди, не стала падати на корт догори дригом, як багато хто полюбляє .
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 30.03.2019 21:17
    +1
    Вітаю Ешлі з перемогою!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.03.2019 21:11
    +1
    Ешлі просто красуня!
    Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
    Ссылка
    pytlak1990
      pytlak1990, 30.03.2019 21:08
    +1
    В мещ відчуття, що ця Барті стане найближчим часом 1 ю ракеткою!)
    Ссылка
    Andrey Inkognito
      Andrey Inkognito, 30.03.2019 21:54
    0
    Костя Волков, 30.03.2019 21:16
    грунт пойдет она сдуется как мыльный пузырь
    а трава пойдет и надуется до титула на БШ
    Ссылка
    Elis
      Elis, 30.03.2019 21:35
    0
    Валерий Друца, 30.03.2019 21:32
    Головой и устойчивой психикой!
    Саме так. І хорошою фізухою, чого якраз не вистачило Кароліні.
    Ссылка
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