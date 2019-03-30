Барти стала победительницей турнира в Майами

Австралийка Эшли Барти (№11 WTA) выиграла финальной поединок на турнире серии Premier Mandatory в Майами. 22-летняя теннисистка в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову (№7 WTA).
Майами. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(1), 6:3
Отметим, что это первый титул категории Premier Mandatory для Барти. С понедельника она дебютирует в топ-10 и приблизится на расстояние в 12 очков к восьмому место, которое занимает Слоан Стивенс из США.
Добавим, что это самый крупный титул для австралийского тенниса со времен US Open-2011, на котором побеждала Саманта Стосур.
Также Барти продолжила традицию нынешнего сезона, когда каждый последующий турнир выигрывает новая теннисистка. Та же тенденция сохраняется и в мужском туре, в сумме это уже 33 турнира.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
Переграла головою. Почала вболівати за неї після її гри з Еліною на І-В.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.