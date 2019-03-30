Эшли Барти – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 марта состоится финальной поединок на турнире серии Premier Mandatory в Майами. За титул будут сражаться австралийка Эшли Барти (№11 WTA) и чешка Каролина Плишкова (№7 WTA).

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.