Ешлі Барті – Кароліна Плішкова. Прогноз і анонс фіналу в Маямі

30 березня відбудеться фінальний поєдинок WTA на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Маямі. За титул будуть змагатися австралійка Ешлі Барті (№11 WTA) і чешка Кароліна Плішкова (№7 WTA).
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, нагорода за перемогу в фінальному матчі складає 350 рейтингових очок і $668,000 на додаток до 650 очок і $686,000, які вже зароблені.
Це буде перший фінал в Маямі для обох тенісисток. Плішкова раніше одного разу доходила до півфіналу і ще двічі – до чвертьфіналу. Найкращий попередній результат Барті – минулорічне четверте коло (поразка Світоліній).
WTA. Ешлі Барті
Обидві тенісистки проводять чудовий сезон, відсоток виграних матчів і у Плішкової, і у Барті складає близько 85. Чешка цього року вже виграла один титул (Прем'єр в Брісбені, пам'ятний матч із Лесею Цуренко), а також не припиняла боротьбу на жодному турнірі раніше 1/4 фіналу. Барті пропустила Доху+Дубай через травму стегна і зіграла на кілька матчів менше. Австралійка програла лише 3 поєдинки (двічі Квітовій і ще одного разу – Світоліній) і з нового тижня дебютує в топ-10 світового рейтингу.
Статистика на турнірі
|Барті
|Плішкова
|Сети
|10-2
|10-2
|середній рейтинг суперниць
|29.8
|42.2
|виграно очок на подачі, %
|62.9
|63.0
|ейси, %
|5.9
|8.4
|% першої подачі
|54.1
|64.3
|виграно очок на першій подачі, %
|75.4
|73.5
|виграно очок на другій подачі, %
|48.1
|43.9
|всього виграно очок на прийомі, %
|49.4
|45.8
|всього виграно очок, %
|56.6
|54.4
|тай-брейки
|1-0
|0-1
|брейкпоінтів реалізовано, %
|48.1
|40.0
Барті і Плішкова прекрасно подають. Австралійка займає друге місце у WTA-турі за відсотком виграних геймів на своїй подачі, чешка – четверте, але перше за кількістю ейсів. Корти Маямі ідеально підходять для такої гри, не дивно, що Джон Ізнер зіграє у Флориді другий фінал підряд. Рік тому американський гігант-подаван виграв тут перший і поки єдиний Мастерс за усю 16-річну кар'єру. Звісно, цього року проти Федерера шансів буде значно менше, ніж минулоріч проти Звєрєва.
Шлях на турнірі
|Стадія
|Барті
|Плішкова
|1-й коло
|-
|-
|2-й коло
|Ястремська (6-4, 6-1) №37 WTA
|Мартич (6-3, 6-4) №52 WTA
|3-й коло
|Стосур (6-0, 6-3) №83 WTA
|Корне (6-7, 6-1, 6-4) №53 WTA
|4-й коло
|Бертенс (4-6, 6-3, 6-2) №8 WTA
|Путінцева (2-6, 6-3, 7-5) №44 WTA
|1/4 фіналу
|Квітова (7-6, 3-6 6-2) №2 WTA
|Вондроушова (6-3, 6-4) №59 WTA
|1/2 фіналу
|Контавейт (6-3, 6-3) №19 WTA
|Халеп (7-5, 6-1) №3 WTA
Зустрічі між собою
Дівчата зустрічалися на корті чотири рази, рахунок нічийний (на харді також 1:1). Лише один поєдинок обійшовся без тай-брейків, всього їх було цілих п'ять (3:2 на користь австралійки). Остання зустріч відбулася в четвертому колі Us Open-2018, де в двох сетах перемогла чеська тенісистка. Для Барті це буде перший фінал турніру серії Premier Mandatory, для Плішковой, як не дивно, теж. Чешка виграла 6 із 7 своїх останніх матчів за титул, австралійка грала всього у семи і в чотирьох із них програла.
Jimmie48 Photography. Кароліна Плішкова
У разі перемоги в Маямі Плішкова підніметься в топ-2 світового рейтингу вперше після US Open-2017 і стане другою в Чемпіонській гонці. Барті має шанс наблизитись на відстань у 12 очок до Слоан Світенс, яка займає восьме місце в світовій класифікації, а також стати четвертою в Гонці WTA.
Прогноз
Шанси перед матчем рівні. Якби це був поєдинок півфіналу, то навіть Барті була б фавориткою, адже вона проводить фантастичний турнір. І все ж досвід Плішковії може зіграти визначальну роль.
Також не забуваймо, що цьогоріч в чоловіків і жінок абсолютно всі турніри вигравали різні спортсмени (всього – 32 в сумі). У Плішкової титул вже є, а в Барті – ні. У чоловіків ситуація аналогічна: Федерер з титулом, а от Ізнер в 2019 році турнірів ще не вигравав. Чи зможе продовжитися рекордна серія?
Прогноз Sport.ua: перемога Плішкової в трьох сетах
Источник — Sport.ua
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