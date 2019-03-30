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Ешлі Барті – Кароліна Плішкова. Прогноз і анонс фіналу в Маямі

Перший фінал турніру Premier Mandatory для обох тенісисток

  • 30.03.2019 12:25
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Ешлі Барті – Кароліна Плішкова. Прогноз і анонс фіналу в Маямі
© Jimmie48 Photography. Кароліна Плішкова
30 березня відбудеться фінальний поєдинок WTA на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Маямі. За титул будуть змагатися австралійка Ешлі Барті (№11 WTA) і чешка Кароліна Плішкова (№7 WTA).
 
Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.
 
Нагадаємо, нагорода за перемогу в фінальному матчі складає 350 рейтингових очок і $668,000 на додаток до 650 очок і $686,000, які вже зароблені.
 
Це буде перший фінал в Маямі для обох тенісисток. Плішкова раніше одного разу доходила до півфіналу і ще двічі – до чвертьфіналу. Найкращий попередній результат Барті – минулорічне четверте коло (поразка Світоліній).
 

WTA. Ешлі Барті
 
Обидві тенісистки проводять чудовий сезон, відсоток виграних матчів і у Плішкової, і у Барті складає близько 85. Чешка цього року вже виграла один титул (Прем'єр в Брісбені, пам'ятний матч із Лесею Цуренко), а також не припиняла боротьбу на жодному турнірі раніше 1/4 фіналу. Барті пропустила Доху+Дубай через травму стегна і зіграла на кілька матчів менше. Австралійка програла лише 3 поєдинки (двічі Квітовій і ще одного разу – Світоліній) і з нового тижня дебютує в топ-10 світового рейтингу.
 
Статистика на турнірі
   Барті    Плішкова
Сети 10-2 10-2
середній рейтинг суперниць 29.8 42.2
виграно очок на подачі, % 62.9 63.0
ейси, % 5.9 8.4
% першої подачі 54.1 64.3
виграно очок на першій подачі, % 75.4 73.5
виграно очок на другій подачі, % 48.1 43.9
всього виграно очок на прийомі, % 49.4 45.8
всього виграно очок, % 56.6 54.4
тай-брейки 1-0 0-1
брейкпоінтів реалізовано, % 48.1 40.0
 
Барті і Плішкова прекрасно подають. Австралійка займає друге місце у WTA-турі за відсотком виграних геймів на своїй подачі, чешка – четверте, але перше за кількістю ейсів. Корти Маямі ідеально підходять для такої гри, не дивно, що Джон Ізнер зіграє у Флориді другий фінал підряд. Рік тому американський гігант-подаван виграв тут перший і поки єдиний Мастерс за усю 16-річну кар'єру. Звісно, цього року проти Федерера шансів буде значно менше, ніж минулоріч проти Звєрєва.
 
Шлях на турнірі
Стадія  Барті   Плішкова
1-й коло  -   -
2-й коло  Ястремська (6-4, 6-1) №37 WTA  Мартич (6-3, 6-4) №52 WTA
3-й коло  Стосур (6-0, 6-3) №83 WTA     Корне (6-7, 6-1, 6-4) №53 WTA
4-й коло  Бертенс (4-6, 6-3, 6-2) №8 WTA  Путінцева (2-6, 6-3, 7-5) №44 WTA
1/4 фіналу  Квітова (7-6, 3-6 6-2) №2 WTA  Вондроушова (6-3, 6-4) №59 WTA
1/2 фіналу  Контавейт (6-3, 6-3) №19 WTA  Халеп (7-5, 6-1) №3 WTA

Зустрічі між собою
 
Дівчата зустрічалися на корті чотири рази, рахунок нічийний (на харді також 1:1). Лише один поєдинок обійшовся без тай-брейків, всього їх було цілих п'ять (3:2 на користь австралійки). Остання зустріч відбулася в четвертому колі Us Open-2018, де в двох сетах перемогла чеська тенісистка. Для Барті це буде перший фінал турніру серії Premier Mandatory, для Плішковой, як не дивно, теж. Чешка виграла 6 із 7 своїх останніх матчів за титул, австралійка грала всього у семи і в чотирьох із них програла.
 

Jimmie48 Photography. Кароліна Плішкова
 
У разі перемоги в Маямі Плішкова підніметься в топ-2 світового рейтингу вперше після US Open-2017 і стане другою в Чемпіонській гонці. Барті має шанс наблизитись на відстань у 12 очок до Слоан Світенс, яка займає восьме місце в світовій класифікації, а також стати четвертою в Гонці WTA.
 
Прогноз
 
Шанси перед матчем рівні. Якби це був поєдинок півфіналу, то навіть Барті була б фавориткою, адже вона проводить фантастичний турнір. І все ж досвід Плішковії може зіграти визначальну роль. 
 
Також не забуваймо, що цьогоріч в чоловіків і жінок абсолютно всі турніри вигравали різні спортсмени (всього – 32 в сумі). У Плішкової титул вже є, а в Барті – ні. У чоловіків ситуація аналогічна: Федерер з титулом, а от Ізнер в 2019 році турнірів ще не вигравав. Чи зможе продовжитися рекордна серія?
 
Прогноз Sport.ua: перемога Плішкової в трьох сетах
 
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Источник — Sport.ua

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