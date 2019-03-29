Костенко пробилась в полуфинал турнира в Испании

Украинская теннисистка Любовь Костенко вышла в полуфинал юношеского турнира ITF первой категории «Trofeo Juan Carlos Ferrero» в Вильене, Испания.
В четвертьфинале 16-летняя харьковчанка, посеянная под 6 номером, в трехчасовом матче обыграла американку Изабеллу Харвисон: 5-7, 6-4, 6-2.
Отметим, что накануне Харвисон выбила из турнира 4-ю сеяную Элен Пеликано из Мальты, уйдя с трех матчболов.
Напомним, на прошлой неделе Костенко выиграла второй парный титул подряд.
Источник — Теннисный Портал Украины
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