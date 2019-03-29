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Костенко пробилась в полуфинал турнира в Испании

16-летняя харьковчанка в трехчасовом матче одолела американку Изабеллу Харвисон

  • 29.03.2019 14:53
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Костенко пробилась в полуфинал турнира в Испании
© ФТУ. Любовь Костенко
Украинская теннисистка Любовь Костенко вышла в полуфинал юношеского турнира ITF первой категории «Trofeo Juan Carlos Ferrero» в Вильене, Испания.
 
В четвертьфинале 16-летняя харьковчанка, посеянная под 6 номером, в трехчасовом матче обыграла американку Изабеллу Харвисон: 5-7, 6-4, 6-2.
 
Отметим, что накануне Харвисон выбила из турнира 4-ю сеяную Элен Пеликано из Мальты, уйдя с трех матчболов.
 
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Источник — Теннисный Портал Украины

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