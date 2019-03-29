БАРТИ: «У меня появился очередной шанс выиграть титул»

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала выход в финал турнира в Майами.
«Очевидно, что погоду невозможно контролировать, и было досадно, что нам приходилось несколько раз покидать корт после того, как мы только начали играть. Необходимо максимально с пользой использовать время вне корта, чтобы быть готовой в любой момент возобновить матч.
Я невероятно горжусь собой и своей командой за то, что мы верим в процесс и получаем удовольствие от происходящего. Мне кажется, у нас есть столько возможностей делать на корте действительно особенные вещи.
Теперь у нас появилась еще одна возможность провести хороший матч. И, безусловно, это будет очередной шанс выиграть титул. Я очень рада находится в таком положении», – сказала Барти.
Напомним, австралийка впервые сыграет в финале турнира серии Premier Mandatory. В финалах турниров WTA у нее 3 победы в восьми матчах.
Источник — Большой теннис Украины
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