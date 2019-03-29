Плишкова - Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами пройдет второй полуфинальный поединок у женщин, в котором встретятся .чешка Каролина Плишкова (№7, WTA) и румынка Симона Халеп (№3, WTA). Матч начнется в 04:00 по киевскому времени.
Победительница встречи в решающем поединке встретится с Эшли Барти, которая обыграла Анетт Контавейт.
Напомним, победа Халеп в полуфинале вернет ей титул первой ракетки мира, который сейчас принадлежит Наоми Осаке.
Плеер с видеотрансляцией появится в начале матча.
Источник — Sport.ua
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