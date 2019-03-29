Плишкова - Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Как защитник хорошо, но травмы преследуют...

Тянет тянет, он пока самостоятельно Атлетико тянет, так что справится. Надо продавать Коутиньо и ...

Чего ждать-то, пока банка прогнется под булками Лунина? Дайте парню игровую практику и ничего жда...

02:17 — Forever_young_13

Тогда за выход на Евро и на чемпионат Мира можешь забыть навсегда. И радоваться позорным поражен...

02:06 — «ФФУ – М а ф і я!»

Щас ваш комментарий сгинет под минусами любителей натурализации м Мораеса. Готовьтесь много нов...

01:55 — Український Патріот

Если честно, то Мораес беспонтовый! И лучше Шведа на ту позицию задействовать! И вообще я против ...