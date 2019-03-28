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Эшли Барти – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Майами

  • 28.03.2019 22:38
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Эшли Барти – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Эшли Барти
В четверг австралийская теннисистка Эшли Барти (№11 WTA) проведет полуфинальный матч хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами против эстонки Анетт Контавейт (№19 WTA).
 
Отметим, что поединок периодически прерывается из-за дождя. Во втором полуфинале сыграют Симона Халеп из Румынии и Каролина Плишкова из Чехии. 
 
 

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Источник — Sport.ua

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