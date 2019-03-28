Эшли Барти – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг австралийская теннисистка Эшли Барти (№11 WTA) проведет полуфинальный матч хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами против эстонки Анетт Контавейт (№19 WTA).
Отметим, что поединок периодически прерывается из-за дождя. Во втором полуфинале сыграют Симона Халеп из Румынии и Каролина Плишкова из Чехии.
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Источник — Sport.ua
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