Эшли БАРТИ: «Попадание в топ-10 давно было моей целью»

Эшли Барти прокомментировала выход в полуфинал турнира в Майами и Австралийская теннисисткапрокомментировала выход в полуфинал турнира в Майами и дебют в топ-10 мирового рейтинга со следующей недели

«Мне было важно постараться как можно больше нейтрализовать подачу Петры. У нее подача мирового уровня. Иногда я всё же не могла контролировать ситуацию, но старалась изо всех сил навязать борьбу на приёме. Думаю, мне это отлично удалось.

Попадание в топ-10 уже давно было моей целью. Это чертовски приятно, это не секрет. Просто удивительно, как многого можно достичь, когда упорно трудишься ради реализации своей мечты. У меня был шанс на предыдущем турнире, но я его не использовала. В Майами я продолжала верить и трудиться, наслаждаясь этим приключением. Так здорово, что можно зарабатывать на жизнь, играя в теннис», - сказала Эшли.

Отметим, что Барти станет первой теннисисткой 1996 года рождения, которая достигнет первой десятки мирового рейтинга. А также первой австралийкой после Саманты Стосур, которая была в десятке до конца Ролан Гаррос-2013.