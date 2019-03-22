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Леся Цуренко – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Майами

  • 22.03.2019 13:42
  • 690 просмотров
  • 1 комментарий
Леся Цуренко – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко
В ночь с пятницы на субботу вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) проведет матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
 
Встреча против японки Мисаки Дои (№112 WTA), которая успешно преодолела квалификацию, пройдет пятым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
 
Интересующий нас поединок состоится после матча WTA Белинда Бенчич – Юлия Путинцева.
 

Путь на турнире

Стадия  Цуренко      Дои
Кв.1 -  Потапова (3:6, 7:6, 7:6) №71 WTA 
Кв.2 -  Минелла (3:6, 7:5, 6:4) №102 WTA
1-й круг -  Кси Ю Ван (6:2, 1:6, 6:3) №305 WTA
 
Ранее девушки не встречались. Победительница матча в третьем круге встретится с Симоной Халеп или Тэйлор Таунсенд.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Bigdozy
    online
    Bigdozy, 22.03.2019 13:54
    +1
    Леся, летс гоу.Без валейдола!
    Ссылка
    Bigdozy
    online
    Bigdozy, 22.03.2019 13:54
    +1
    Леся, летс гоу.Без валейдола!
    Ссылка
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