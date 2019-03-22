Леся Цуренко – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) проведет матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
Встреча против японки Мисаки Дои (№112 WTA), которая успешно преодолела квалификацию, пройдет пятым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала матча – 23:00 по Киеву.
Интересующий нас поединок состоится после матча WTA Белинда Бенчич – Юлия Путинцева.
Путь на турнире
|Стадия
|Цуренко
|Дои
|Кв.1
|-
|Потапова (3:6, 7:6, 7:6) №71 WTA
|Кв.2
|-
|Минелла (3:6, 7:5, 6:4) №102 WTA
|1-й круг
|-
|Кси Ю Ван (6:2, 1:6, 6:3) №305 WTA
Ранее девушки не встречались. Победительница матча в третьем круге встретится с Симоной Халеп или Тэйлор Таунсенд.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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