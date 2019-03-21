Майами. Ястремская выиграла первый матч после Fed Cup

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. В стартовом поединке на турнире украинка обыграла россиянку Екатерину Александрову (№57 WTA).
Майами. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:2
Первые два гейма Ястремская провела в режиме урагана. Своя подача была взята под ноль, что для Даяны – большая редкость. На приеме украинка сделала несколько роскошных виннерсов, в том числе пробивала навылет и после первых подач Александровой. Но россиянка на раскисла, воспользовалась проблемами на следующей подаче Ястремской и быстро сравнялась.
Несколько геймов прошли в равной борьбе, Екатерина стала заметно лучше подавать, не позволяя Даяне даже зацепиться за брейкпоинты. В восьмом гейме девушки ушли на больше-меньше, где удачнее оказалась украинка, реализовавшая скрытый сетбол. Подавалось на сет тяжело, но все же успешно, третий сетбол был реализован.
Начало второй партии по сценарию повторило первый сет. Даяна повела с брейком, но проблемы на подаче не позволили закрепить преимущество. В одном из моментов было допущено 3 двойных ошибки подряд (за матч было целых 7). И все же преимущество украинки на корте было заметным. Как только ее игра становилась более-менее стабильной, россиянка не могла соперничать на равных. В пятом и седьмом геймах Даяна сделала еще два брейка, а на матч подала уже намного спокойнее.
Во втором круге Ястремская встретится с 12-й сеяной Эшли Барти из Австралии. Против такой соперницы с заметными проблемами на подаче делать нечего, поэтому подготовка должна быть серьезной.
Напомним, после матчей Кубка Федерации Ястремская проиграла поединки Гарбинье Мугурусе (Дубай) и Дарье Гавриловой (Индиан-Уэллс).
Источник — Sport.ua
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Сколько их там, парочка осталась, вроде?
Як часто буває в таких випадках:
Завищуєш очікування
*
Програєш
Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
Як часто буває в таких випадках:
Завищуєш очікування
*
Програєш
Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
Важко Даяна входить у ігровий тонус. Добре що сьогодні суперниця повністю провалила другу подачу як на своїй подачі, так і на прийомі.
Даяна може грати набагато краще, то будемо сподіватися що в наступній грі проти Барті вона зіграє на високому рівні. Іншої альтернативи немає, щоб не поїхати завчасно додому...
але далі однозначно треба додавати.
Важко Даяна входить у ігровий тонус. Добре що сьогодні суперниця повністю провалила другу подачу як на своїй подачі, так і на прийомі.
Даяна може грати набагато краще, то будемо сподіватися що в наступній грі проти Барті вона зіграє на високому рівні. Іншої альтернативи немає, щоб не поїхати завчасно додому...
але далі однозначно треба додавати.
Як часто буває в таких випадках:
Завищуєш очікування
*
Програєш
Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
Сколько их там, парочка осталась, вроде?
Як часто буває в таких випадках:
Завищуєш очікування
*
Програєш
Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
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