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Майами. Ястремская выиграла первый матч после Fed Cup

18-летняя украинская теннисистка выиграла матч первого круга на турнире серии Premier Mandatory

  • 21.03.2019 00:02
  • 960 просмотров
  • 11 комментариев
Майами. Ястремская выиграла первый матч после Fed Cup
© WTA. Даяна Ястремська
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. В стартовом поединке на турнире украинка обыграла россиянку Екатерину Александрову (№57 WTA).
 
Майами. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:2
 
Первые два гейма Ястремская провела в режиме урагана. Своя подача была взята под ноль, что для Даяны – большая редкость. На приеме украинка сделала несколько роскошных виннерсов, в том числе пробивала навылет и после первых подач Александровой. Но россиянка на раскисла, воспользовалась проблемами на следующей подаче Ястремской и быстро сравнялась.
 
Несколько геймов прошли в равной борьбе, Екатерина стала заметно лучше подавать, не позволяя Даяне даже зацепиться за брейкпоинты. В восьмом гейме девушки ушли на больше-меньше, где удачнее оказалась украинка, реализовавшая скрытый сетбол. Подавалось на сет тяжело, но все же успешно, третий сетбол был реализован.
 
Начало второй партии по сценарию повторило первый сет. Даяна повела с брейком, но проблемы на подаче не позволили закрепить преимущество. В одном из моментов было допущено 3 двойных ошибки подряд (за матч было целых 7). И все же преимущество украинки на корте было заметным. Как только ее игра становилась более-менее стабильной, россиянка не могла соперничать на равных. В пятом и седьмом геймах Даяна сделала еще два брейка, а на матч подала уже намного спокойнее.
 
Во втором круге Ястремская встретится с 12-й сеяной Эшли Барти из Австралии. Против такой соперницы с заметными проблемами на подаче делать нечего, поэтому подготовка должна быть серьезной.
 
Напомним, после матчей Кубка Федерации Ястремская проиграла поединки Гарбинье Мугурусе (Дубай) и Дарье Гавриловой (Индиан-Уэллс).
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 21.03.2019 00:40
    0
    AlexMatroskin, 21.03.2019 00:33
    Очень удачный день - 4 *матрешки в кокошниках* на выход ....
    И вчера четыре
    Сколько их там, парочка осталась, вроде?
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 21.03.2019 00:39
    0
    MiddleGreek, 21.03.2019 00:21
    Ну штош
    Як часто буває в таких випадках:
    Завищуєш очікування
    *
    Програєш
    Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
    Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
    Одного спокойного отношения к авторитетам маловато будет, надо ещё и играть на уровне. Пока я не вижу Даяну осени прошлого года. А именно так надо играть с Барти. Иначе нечего хорошего для ждать не стоит.
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 21.03.2019 00:33
    +1
    Очень удачный день - 4 *матрешки в кокошниках* на выход ....
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 21.03.2019 00:21
    +3
    Ну штош
    Як часто буває в таких випадках:
    Завищуєш очікування
    *
    Програєш
    Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
    Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 21.03.2019 00:20
    +2
    Можно поздравить Даяну с первой победой на уровне Мандатори. Вот по уровню игры особо поздравлять, увы, не с чем. Ветер ветром, а с подходом к мячу на быстрых кортах все те же проблемы. Парадокс: с атакующей манерой игры Даяны быстрые корты ей подходят лучше всего, но играть на них ей пока проблематично. А Барти сама любит активную игру, еще и ритм меняет постоянно. С ней будет крайне сложно. Но до того еще дожить надо, а сегодня можно праздновать важную победу.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 21.03.2019 00:17
    -1
    Гарно провела матч... майже в тренувальному режимі...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.03.2019 00:12
    +6
    Вітаю з перемогою Даяни.
    Важко Даяна входить у ігровий тонус. Добре що сьогодні суперниця повністю провалила другу подачу як на своїй подачі, так і на прийомі.
    Даяна може грати набагато краще, то будемо сподіватися що в наступній грі проти Барті вона зіграє на високому рівні. Іншої альтернативи немає, щоб не поїхати завчасно додому...
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 21.03.2019 00:12
    0
    Молодца! Удачи с Барти!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 21.03.2019 00:11
    +5
    помилок багато, але радує що перемогла без надзусиль, на класі.
    але далі однозначно треба додавати.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 21.03.2019 00:10
    +2
    Молодець Даяна. Навіть без особливого напрягу
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 21.03.2019 00:09
    +5
    Молодець
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.03.2019 00:12
    +6
    Вітаю з перемогою Даяни.
    Важко Даяна входить у ігровий тонус. Добре що сьогодні суперниця повністю провалила другу подачу як на своїй подачі, так і на прийомі.
    Даяна може грати набагато краще, то будемо сподіватися що в наступній грі проти Барті вона зіграє на високому рівні. Іншої альтернативи немає, щоб не поїхати завчасно додому...
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 21.03.2019 00:11
    +5
    помилок багато, але радує що перемогла без надзусиль, на класі.
    але далі однозначно треба додавати.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 21.03.2019 00:09
    +5
    Молодець
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 21.03.2019 00:21
    +3
    Ну штош
    Як часто буває в таких випадках:
    Завищуєш очікування
    *
    Програєш
    Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
    Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 21.03.2019 00:20
    +2
    Можно поздравить Даяну с первой победой на уровне Мандатори. Вот по уровню игры особо поздравлять, увы, не с чем. Ветер ветром, а с подходом к мячу на быстрых кортах все те же проблемы. Парадокс: с атакующей манерой игры Даяны быстрые корты ей подходят лучше всего, но играть на них ей пока проблематично. А Барти сама любит активную игру, еще и ритм меняет постоянно. С ней будет крайне сложно. Но до того еще дожить надо, а сегодня можно праздновать важную победу.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 21.03.2019 00:10
    +2
    Молодець Даяна. Навіть без особливого напрягу
    Ссылка
    AlexMatroskin
      AlexMatroskin, 21.03.2019 00:33
    +1
    Очень удачный день - 4 *матрешки в кокошниках* на выход ....
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 21.03.2019 00:40
    0
    AlexMatroskin, 21.03.2019 00:33
    Очень удачный день - 4 *матрешки в кокошниках* на выход ....
    И вчера четыре
    Сколько их там, парочка осталась, вроде?
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 21.03.2019 00:39
    0
    MiddleGreek, 21.03.2019 00:21
    Ну штош
    Як часто буває в таких випадках:
    Завищуєш очікування
    *
    Програєш
    Сподобалися 2 перших гейми. А далі ті ж самі тінейджерські болячки. Не вміє Даяна вичікувати від слова ніяк. Бий, перебивай, бігом, давай, інша сторона. Готувати атаку, вимотувати суперницю поки не про неї. Поки занадто прямолінійна, занадто максималітська. Сьогодні пронесло, а топи все-таки хитріші.
    Хоча не розділяю вашого песимізму перед Барті. Один з Даяниних козирів є абсолютно спокійне відношення до авторитетів. Не рахуючи Серену, звичайно. Але то таке. Принаймні, вона буде грати у свій теніс, а ми уж побачимо, що протиставить австралійка. Головне, що нога вже не бентежить.
    Одного спокойного отношения к авторитетам маловато будет, надо ещё и играть на уровне. Пока я не вижу Даяну осени прошлого года. А именно так надо играть с Барти. Иначе нечего хорошего для ждать не стоит.
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 21.03.2019 00:12
    0
    Молодца! Удачи с Барти!
    Ссылка
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