Майами. Ястремская выиграла первый матч после Fed Cup

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№37 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами. В стартовом поединке на турнире украинка обыграла россиянку Екатерину Александрову (№57 WTA).

Майами. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:2

Первые два гейма Ястремская провела в режиме урагана. Своя подача была взята под ноль, что для Даяны – большая редкость. На приеме украинка сделала несколько роскошных виннерсов, в том числе пробивала навылет и после первых подач Александровой. Но россиянка на раскисла, воспользовалась проблемами на следующей подаче Ястремской и быстро сравнялась.

Несколько геймов прошли в равной борьбе, Екатерина стала заметно лучше подавать, не позволяя Даяне даже зацепиться за брейкпоинты. В восьмом гейме девушки ушли на больше-меньше, где удачнее оказалась украинка, реализовавшая скрытый сетбол. Подавалось на сет тяжело, но все же успешно, третий сетбол был реализован.

Начало второй партии по сценарию повторило первый сет. Даяна повела с брейком, но проблемы на подаче не позволили закрепить преимущество. В одном из моментов было допущено 3 двойных ошибки подряд (за матч было целых 7). И все же преимущество украинки на корте было заметным. Как только ее игра становилась более-менее стабильной, россиянка не могла соперничать на равных. В пятом и седьмом геймах Даяна сделала еще два брейка, а на матч подала уже намного спокойнее.

Во втором круге Ястремская встретится с 12-й сеяной Эшли Барти из Австралии. Против такой соперницы с заметными проблемами на подаче делать нечего, поэтому подготовка должна быть серьезной.