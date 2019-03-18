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Анжелик КЕРБЕР: «Андрееску играла лучше меня в финале»

Немецкая теннисистка считает, что канадка заслуженно выиграла финал

  • 18.03.2019 14:35
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Анжелик КЕРБЕР: «Андрееску играла лучше меня в финале»
© Jimmie48. Анжелик Кербер
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, проигравшая в трехсетовом финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе молодой канадке Бьянке Андрееску, поделилась с прессой своими впечатлениями от матча:

«После первого сета я пыталась вернуться в игру. Андрееску играла хороша, особенно в третьем сете. Когда у нее были шансы, она использовала их, попадала мячами в корт. В концовке она заслужила победу. Канадка хорошо сыграла весь турнир.

Я знаю, что мне нужно было играть в свой лучший теннис. Но в концовке я не смогла рисковать, а она это делала. В концовка она двигалась хорошо и очень быстро била по мячу. А я играла слишком коротко. Она сыграла лучше меня.

Две недели назад я не ожидала, что дойду до финала, так как перед ним я испытывала большие трудности. Я довольна своим выступлением, и это придаст мне уверенности. В Майами все будет по-другому, там другие условия, и все начнется с нуля».

Напомним, украинские теннисистки узнали своих первых соперниц на турнире в Майами.
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Источник — WTA

(2 голоса)

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