Анжелик КЕРБЕР: «Андрееску играла лучше меня в финале»

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, проигравшая в трехсетовом финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе молодой канадке Бьянке Андрееску, поделилась с прессой своими впечатлениями от матча:
«После первого сета я пыталась вернуться в игру. Андрееску играла хороша, особенно в третьем сете. Когда у нее были шансы, она использовала их, попадала мячами в корт. В концовке она заслужила победу. Канадка хорошо сыграла весь турнир.
Я знаю, что мне нужно было играть в свой лучший теннис. Но в концовке я не смогла рисковать, а она это делала. В концовка она двигалась хорошо и очень быстро била по мячу. А я играла слишком коротко. Она сыграла лучше меня.
«После первого сета я пыталась вернуться в игру. Андрееску играла хороша, особенно в третьем сете. Когда у нее были шансы, она использовала их, попадала мячами в корт. В концовке она заслужила победу. Канадка хорошо сыграла весь турнир.
Я знаю, что мне нужно было играть в свой лучший теннис. Но в концовке я не смогла рисковать, а она это делала. В концовка она двигалась хорошо и очень быстро била по мячу. А я играла слишком коротко. Она сыграла лучше меня.
Две недели назад я не ожидала, что дойду до финала, так как перед ним я испытывала большие трудности. Я довольна своим выступлением, и это придаст мне уверенности. В Майами все будет по-другому, там другие условия, и все начнется с нуля».
Напомним, украинские теннисистки узнали своих первых соперниц на турнире в Майами.
Напомним, украинские теннисистки узнали своих первых соперниц на турнире в Майами.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.