Анжелик КЕРБЕР: «Андрееску играла лучше меня в финале»

16:10 — Vbolivalnyk-Peter

Я ржу з усіх цих дебатів щодо виклику Мораєса до збірної... Мораєс отримав громадянство не тому, ...

16:09 — kalash1944

Скажемо «ні» Мораєсу у збірній Україн..., 18.03.2019 16:02 Не угодил, тем что принимает медальки ...

16:09 — Александр Пышненко

Не до жиру лишь бы живу. Есть такая поговорка. Для сборной форвард, типа Мораеса, сейчас, необход...

16:07 — trasher87 trasher87

Я вас умоляю. Было бы с чего расстраиваться. Переводите в иронию, смех, весна же. Супер погода. И...

16:05 — kalash1944

jekаfunny, 18.03.2019 15:36 Ну если не знаешь то зачем мне пишешь про гражданство То что он не зн...

16:04 — Скажемо «ні» Мораєсу у збірній України!!

Я сам решу когда мне хватит... Ты лучше заканчивай дополнительные аккаунты создавать, это уже даж...

16:04 — Леха Аксютенко

Согласен, микроклимат в команде на совести тренеров. и на ихнем месте, я бы не рисковал и не вызы...

16:03 — Forever_young_13

Катя! НУ хватит пускать сопли.