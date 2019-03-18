Майами. Расписание первого дня квалификации

В понедельник, 18 марта, стартует квалификационный раунд на турнире Premier Mandatory в Майами.
В первый игровой день на флоридские корты выйдет украинка Катерина Козлова (№101 WTA), которая в полуфинале отбора сыграет против 25-летней китаянки Чжу Линь (№95 WTA), посеянной под 16-м номером.
Встреча состоится первым запуском на четвертом кроте. Начало – в 16:00 по Киеву.
Победительница матча в финале квалификации сразится с Ларой Аррубарреной или Моникой Никулеску.
Источник — Sport.ua
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