Майами. Расписание первого дня квалификации

14:41 — Скажемо «ні» Мораєсу у збірній України!!

Я впевнений на 100 відсотків, що від цієї збірної бразильців, дуже багато вболівальників відвер...

14:40 — Silverland88

Не нужна так не нужна. Все что мы требуем от них - играть и помогать что они и будут делать. А ло...

14:38 — Тарас Сєргєєв

Вроде и перебор с бразильцами , и форвард вроде хороший...

14:37 — AK_228

это твои трудности

14:37 — Леха Аксютенко

ДА, нахрен, не нужна этим бразильцам сборная. Это еще один из рынков, где можно себя показать, пр...

14:36 — easterly

Безобразие - это когда такие как ты портят воздух

14:35 — Скажемо «ні» Мораєсу у збірній України!!

И ты одну и ту же херню пишешь. Повторяю для особо тупых дегенаротов, мне плевать за какой клуб ...