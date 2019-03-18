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Майами. Расписание первого дня квалификации

18 марта Катерина Козлова стартует в отборочном турнире

  • 18.03.2019 13:14
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Майами. Расписание первого дня квалификации
© Hungarian Tennis. Катерина Козлова
В понедельник, 18 марта, стартует квалификационный раунд на турнире Premier Mandatory в Майами.
 
В первый игровой день на флоридские корты выйдет украинка Катерина Козлова (№101 WTA), которая в полуфинале отбора сыграет против 25-летней китаянки Чжу Линь (№95 WTA), посеянной под 16-м номером.
 
Встреча состоится первым запуском на четвертом кроте. Начало – в 16:00 по Киеву.
 
Победительница матча в финале квалификации сразится с Ларой Аррубарреной или Моникой Никулеску.
 
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Источник — Sport.ua

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