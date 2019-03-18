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Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Еще год назад я играла на 25-тысячниках в Японии»

Канадская теннисистка – о невероятном триумфе в Индиан-Уэллс

  • 18.03.2019 10:04
  • 795 просмотров
  • 1 комментарий
Бьянка АНДРЕЕСКУ: «Еще год назад я играла на 25-тысячниках в Японии»
© WTA. Бьянка Андрееску
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала сенсационную победу на турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, на который она попала в качестве обладательницы уайлд-кард.
 
«Мне кажется, что в каждом проведённом матче в Индиан-Уэллс я была в ударе. Конечно, в некоторых матчах не обошлось без качелей, но теннис - неидеальный спорт. 
 
После общения с тренером (в финале при счёте 2:3 в третьем сете - прим.) я оставила всю себя на корте. Я была очень уставшая, поэтому я старалась больше пробивать, и это сработало. Я просто боролась до самого конца. Я себя не очень хорошо чувствовала в физическом плане, но сумела это преодолеть.
 
Это был безумный путь. Настоящая история Золушки. Я осуществила свою мечту. В прошлом году турнир выиграла Наоми, а теперь и мое имя находится среди великих чемпионок – это для меня очень много значит. Её победа действительно была вдохновляющей, а затем она выиграла два «Шлема», что еще более потрясающе.
 
Год назад в это же время я испытывала много проблем со своим теннисом и моим телом. Это действительно поражает, как всё может измениться за один год. Я играла на 25-тысячниках в Японии, а сейчас я... чёрт возьми, я чемпионка Индиан-Уэллс. Это безумие. Слово «безумие» характеризует для меня весь турнир. Просто безумие», – сказала Андрееску.
 
Напомним, что в минувшие выходные один из 25-тысячников в Японии выиграла украинка Дарья Лопатецкая.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 18.03.2019 10:30
    +1
    Думал, что Кербер выиграет. Но посмотрим, не одноразовый ли это выстрел, как это часто бывает
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 18.03.2019 10:30
    +1
    Думал, что Кербер выиграет. Но посмотрим, не одноразовый ли это выстрел, как это часто бывает
    Ссылка
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