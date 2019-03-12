Иво Карлович – самый возрастной участник 1/8 финала Мастерса

Хорватский теннисист Иво Карлович вышел в четвертый круг Мастерса в Индиан-Уэллс. В матче третьего раунда 40-летний хорват обыграл представителя Индии Пражнеша Гуннесварана.
Индиан-Уэллс. Третий раунд
Иво Карлович (Хорватия) – Пражнеш Гуннесваран (Индия) – 6:3, 7:6(3)
Отметим, что Карлович – единственный 40-летний теннисист, который побеждал на турнирах серии Мастерс. На данный момент в рейтинге самых возрастных теннисистов, выигравших матч на турнире, он занимает первые три места.
В матче четвертого круга Карлович сразится с Домиником Тимом из Австрии.
Источник — ATP World Tour
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А Иво продолжает удивлять. Интересно, сможет ли забить подачей Тима?
А Иво продолжает удивлять. Интересно, сможет ли забить подачей Тима?
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