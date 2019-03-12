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Иво Карлович – самый возрастной участник 1/8 финала Мастерса

40-летний хорват продолжает побеждать на самом высоком уровне

  • 12.03.2019 08:12
  • 835 просмотров
  • 4 комментария
Иво Карлович – самый возрастной участник 1/8 финала Мастерса
© mizuno.com. Иво Карлович
Хорватский теннисист Иво Карлович вышел в четвертый круг Мастерса в Индиан-Уэллс. В матче третьего раунда 40-летний хорват обыграл представителя Индии Пражнеша Гуннесварана.
 
Индиан-Уэллс. Третий раунд
Иво Карлович (Хорватия) – Пражнеш Гуннесваран (Индия) – 6:3, 7:6(3)
 
Отметим, что Карлович – единственный 40-летний теннисист, который побеждал на турнирах серии Мастерс. На данный момент в рейтинге самых возрастных теннисистов, выигравших матч на турнире, он занимает первые три места.
 
В матче четвертого круга Карлович сразится с Домиником Тимом из Австрии.
 
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Источник — ATP World Tour

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 13:36
    +1
    vizuals, 12.03.2019 10:02
    Я не считаю, что он делает что то экстраординарное. Рост 208, подачу его забрать крайне сложно, на подаче соперника делает минимум, но нет нет, да дождется ошибки соперника. Побед над топами у него не было по крайней мере больше года, дальше я просто не помню. Так - середнячков еще может пройти, да и то, далеко не всегда
    Если что, он два дня назад победил Чорича. Если под топами подразумевать только Великих, то у них много кто в последние годы не может выиграть.
    А Иво продолжает удивлять. Интересно, сможет ли забить подачей Тима?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.03.2019 10:02
    +1
    Rostislav Zdorenko, 12.03.2019 08:18
    Дедушка Иво не перестает удивлять. Просто молодчина!
    Я не считаю, что он делает что то экстраординарное. Рост 208, подачу его забрать крайне сложно, на подаче соперника делает минимум, но нет нет, да дождется ошибки соперника. Побед над топами у него не было по крайней мере больше года, дальше я просто не помню. Так - середнячков еще может пройти, да и то, далеко не всегда
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.03.2019 09:57
    +1
    Карлович уже давно фигурирует в новостях типа "самый возрастной"
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 12.03.2019 08:18
    +3
    Дедушка Иво не перестает удивлять. Просто молодчина!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 12.03.2019 08:18
    +3
    Дедушка Иво не перестает удивлять. Просто молодчина!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 12.03.2019 13:36
    +1
    vizuals, 12.03.2019 10:02
    Я не считаю, что он делает что то экстраординарное. Рост 208, подачу его забрать крайне сложно, на подаче соперника делает минимум, но нет нет, да дождется ошибки соперника. Побед над топами у него не было по крайней мере больше года, дальше я просто не помню. Так - середнячков еще может пройти, да и то, далеко не всегда
    Если что, он два дня назад победил Чорича. Если под топами подразумевать только Великих, то у них много кто в последние годы не может выиграть.
    А Иво продолжает удивлять. Интересно, сможет ли забить подачей Тима?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.03.2019 10:02
    +1
    Rostislav Zdorenko, 12.03.2019 08:18
    Дедушка Иво не перестает удивлять. Просто молодчина!
    Я не считаю, что он делает что то экстраординарное. Рост 208, подачу его забрать крайне сложно, на подаче соперника делает минимум, но нет нет, да дождется ошибки соперника. Побед над топами у него не было по крайней мере больше года, дальше я просто не помню. Так - середнячков еще может пройти, да и то, далеко не всегда
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 12.03.2019 09:57
    +1
    Карлович уже давно фигурирует в новостях типа "самый возрастной"
    Ссылка
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