Иво Карлович – самый возрастной участник 1/8 финала Мастерса

Хорватский теннисист Иво Карлович вышел в четвертый круг Мастерса в Индиан-Уэллс. В матче третьего раунда 40-летний хорват обыграл представителя Индии Пражнеша Гуннесварана.

Индиан-Уэллс. Третий раунд

Иво Карлович (Хорватия) – Пражнеш Гуннесваран (Индия) – 6:3, 7:6(3)

Отметим, что Карлович – единственный 40-летний теннисист, который побеждал на турнирах серии Мастерс. На данный момент в рейтинге самых возрастных теннисистов, выигравших матч на турнире, он занимает первые три места.

В матче четвертого круга Карлович сразится с Домиником Тимом из Австрии.