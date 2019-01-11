Марта Костюк проиграла в финале квалификации Australian Open

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт в финале квалификации Australian Open: 6/7 (8), 3/6. Поединок длился 1 час 10 минут.
Australian Open проходит в Мельбурне с 7-го по 27-е января. Общий призовой фонд турнира составляет 60 миллионов австралийских долларов.
В полуфинале отборочного турнира Костюк обыграла француженку Амандин Эсс.
Источник — Sport.ua
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Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
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