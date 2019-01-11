Марта Костюк проиграла в финале квалификации Australian Open

03:18 — Andrey Kuzma

Ну взяли, Леся авторитетом посодействовала, возможно. Кто бы мне объяснил их непонятные поездки с...

03:13 — Stanislav Matusevych

Кто бы мне объяснил, на кой черт они его вообще взяли. Неужели настолько вопрос в деньги уперся? ...

03:12 — Vladdal

Даже и не мечтайте. Бричек надолго.

03:11 — Vladdal

Ладно, будем надеяться, что с возрастом появится то, чего нет сейчас. Прежде всего умение думать ...

03:08 —

може цей теперішній провал якраз і був потрібен, щоб нарешті позбутися Брічека