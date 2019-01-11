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Марта Костюк проиграла в финале квалификации Australian Open

Украинская теннисистка уступила в двух сетах испанке Пауле Бадосе Хиберт

  • 11.01.2019 02:40
  • 276 просмотров
  • 7 комментариев
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Марта Костюк проиграла в финале квалификации Australian Open
© Getty Images. Марта Костюк

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт в финале квалификации Australian Open: 6/7 (8), 3/6. Поединок длился 1 час 10 минут.

Australian Open проходит в Мельбурне с 7-го по 27-е января. Общий призовой фонд турнира составляет 60 миллионов австралийских долларов.

В полуфинале отборочного турнира Костюк обыграла француженку Амандин Эсс.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 11.01.2019 03:14
    +1
    Третий раз Костюк проигрывает испанке ведя по счёту
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    vizuals
      vizuals, 11.01.2019 03:14
    +1
    Короче, все переключаемся на Ястремскую))). тут до 3 круга у нее есть шансы добраться. Со Свитолиной все и так понятно - может, когда хочет.
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    olya403
      olya403, 11.01.2019 03:10
    +1
    до лакі лузера далеко...Ми вже на ЮСО надіялись
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    vizuals
      vizuals, 11.01.2019 03:09
    +1
    Да что тут говорить. Марта в прошлом году показала большую перспективу, и многие уже решили, что сейчас попрет. Я окончательно понял, что пока Марта не пройдет период нескольких трансформаций, как Свитолина, толку не будет. Сколько уйдет времени, фиг знает, может и пару лет, и 18-летняя Марта уже не будет аморфно стоять на корте, а будет искать пути к победе.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.01.2019 03:07
    +3
    vit-2, 11.01.2019 03:01
    Коментувати щось не хочеться...
    Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
    ... где, понятное дело, защитить очки тоже не удастся. Чудес не бывает. Ошибочные решения приводят к неудачным результатам. До точки невозврата еще года полтора-два. За это время надо браться за голову всей семье Костюк. Очень обидно будет зарыть в землю такой талант.
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    vit-2
      vit-2, 11.01.2019 03:01
    0
    Коментувати щось не хочеться...
    Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
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    никовилист
      никовилист, 11.01.2019 03:00
    0
    Уйди с глаз моих долой, Марточка, из-за тебя только напрасно не сплю... В ITF12 - учиться, учиться ,и ещё раз учиться.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 11.01.2019 03:07
    +3
    vit-2, 11.01.2019 03:01
    Коментувати щось не хочеться...
    Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
    ... где, понятное дело, защитить очки тоже не удастся. Чудес не бывает. Ошибочные решения приводят к неудачным результатам. До точки невозврата еще года полтора-два. За это время надо браться за голову всей семье Костюк. Очень обидно будет зарыть в землю такой талант.
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 11.01.2019 03:14
    +1
    Третий раз Костюк проигрывает испанке ведя по счёту
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.01.2019 03:14
    +1
    Короче, все переключаемся на Ястремскую))). тут до 3 круга у нее есть шансы добраться. Со Свитолиной все и так понятно - может, когда хочет.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 11.01.2019 03:10
    +1
    до лакі лузера далеко...Ми вже на ЮСО надіялись
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 11.01.2019 03:09
    +1
    Да что тут говорить. Марта в прошлом году показала большую перспективу, и многие уже решили, что сейчас попрет. Я окончательно понял, что пока Марта не пройдет период нескольких трансформаций, как Свитолина, толку не будет. Сколько уйдет времени, фиг знает, может и пару лет, и 18-летняя Марта уже не будет аморфно стоять на корте, а будет искать пути к победе.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 11.01.2019 03:01
    0
    Коментувати щось не хочеться...
    Марта має ще шанс пройти в основу як лакі-лузер. А далі в Марти по курсу 2 60-тисячники в Тасманії.
    Ссылка
    никовилист
      никовилист, 11.01.2019 03:00
    0
    Уйди с глаз моих долой, Марточка, из-за тебя только напрасно не сплю... В ITF12 - учиться, учиться ,и ещё раз учиться.
    Ссылка
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