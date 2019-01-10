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Australian Open. Стали известны соперницы украинок в основной сетке

В Мельбурне состоялась жеребьевка в одиночном женском разряде

  • 10.01.2019 10:50
  • 2128 просмотров
  • 10 комментариев
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Australian Open. Стали известны соперницы украинок в основной сетке
© Getty Images. Элина Свитолина
В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого первенства Австралии - в женском одиночном разряде, который пройдет с 14 по 27 января.
 
Элина Свитолина (№6) посеяна на турнире под шестым номером и в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации. Украинка седьмой год подряд выступит в Мельбурне, а свой лучший результат показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертьфинала.
 
Леся Цуренко (№24) получила 24-й номер посева и на старте соревнований сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№72). Это будет девятый подряд Australian Оpen для Цуренко, на котором она один раз дошла до третьего круга в 2013 году.
 
Даяна Ястремская (№59) свой первый матч в Мельбурне проведёт с австралийкой Самантой Стосур (№73). Одесситка дебютирует на Открытом чемпионате Австралии.
 
Катерина Козлова (№97) в первом круге Australian Open встретится с Викторией Кужмовой из Словакии (№46). Украинка играла в Мельбурне два предыдущих сезона, однако потерпела поражение в первом круге.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:55
    0
    vizuals, 10.01.2019 11:42
    ТАк усе вірно. З Мертенс у Єлі зустріч можлива лише в 4 колі. Але Сучасна Еля має проходити цю куражистку, а не як було на якомусь з останіх Шлемів.
    це було на минулорічному АО, Еля другий сет з баранкою їй програла
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:54
    0
    До речі, і серед кваліфаєрів є досить небезпечні особи, як от на приклад Андреєску, Джоровіч, знайома нам Мухова. Надіюсь, Елі хтось попростіше попадеться)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:42
    0
    olya403, 10.01.2019 11:28
    vizuals, ось крупним планом друга чверть сітки, в якій грає Еліна
    https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
    ТАк усе вірно. З Мертенс у Єлі зустріч можлива лише в 4 колі. Але Сучасна Еля має проходити цю куражистку, а не як було на якомусь з останіх Шлемів.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 10.01.2019 11:39
    0
    vit-2, 10.01.2019 11:14
    В Еліни сітка що треба, щоб поступово втягнутися в АО. Інше питання як цією ситуацією Еліна скористається в цей раз, бо хороша сітка в неї бувала вже не раз: US Open-2017, AO-2018, US Open-2018. Принаймі, краще так, ніж складна сітка для Елі (згадайте не переможну серію ігор Світоліної проти спортсменок із, здається, ТОП-30, яка триває після РГ-2016 по даний час).
    Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
    Успіхів нашим дівчатам на АО
    Краще Даяна - Серена, а потім Даяна - Еліна
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:28
    0
    vizuals, ось крупним планом друга чверть сітки, в якій грає Еліна
    https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:26
    0
    потенційні суперниці Еліни: кваліфаєр - Кужмова( грає в стилі Остапа, якщо не помиляюсь, на РГ2018 вони грали) - Цибулкова - Кіз/Мертенс. Останні - це той бар'єр, який Еліні не вдавалося проходити. Далі Осака/Севастова. Це якщо без сенсацій
    Судити Сабаленка по матчі в Сіднеї не буде коректно, так як вона тільки-тільки прилетіла з Китаю, де виграла турнір
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:20
    0
    vit-2, 10.01.2019 11:14
    В Еліни сітка що треба, щоб поступово втягнутися в АО. Інше питання як цією ситуацією Еліна скористається в цей раз, бо хороша сітка в неї бувала вже не раз: US Open-2017, AO-2018, US Open-2018. Принаймі, краще так, ніж складна сітка для Елі (згадайте не переможну серію ігор Світоліної проти спортсменок із, здається, ТОП-30, яка триває після РГ-2016 по даний час).
    Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
    Успіхів нашим дівчатам на АО
    Да, Елі поперло. сіточка в неї, як під замовлення. Найнебезпечніша - Мертенс, яка, здається, десь у 4 колі, якщо не помиляюсь - поки незручно дивитися сітку на офіціальному сайті АО
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 11:16
    0
    *серія на шлемах звісно.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:16
    0
    У Леси в принципе два круга проходимых. Двух АА: Александрову и Анисимову она должна проходить на классе, но с Сабаленка уже сложно что то сказать. Хотя, есть надежда, что Сабаленка сейчас не в лучшей форме судя по ее Сиднейскому приключению
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 11:14
    +2
    В Еліни сітка що треба, щоб поступово втягнутися в АО. Інше питання як цією ситуацією Еліна скористається в цей раз, бо хороша сітка в неї бувала вже не раз: US Open-2017, AO-2018, US Open-2018. Принаймі, краще так, ніж складна сітка для Елі (згадайте не переможну серію ігор Світоліної проти спортсменок із, здається, ТОП-30, яка триває після РГ-2016 по даний час).
    Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
    Успіхів нашим дівчатам на АО
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 11:14
    +2
    В Еліни сітка що треба, щоб поступово втягнутися в АО. Інше питання як цією ситуацією Еліна скористається в цей раз, бо хороша сітка в неї бувала вже не раз: US Open-2017, AO-2018, US Open-2018. Принаймі, краще так, ніж складна сітка для Елі (згадайте не переможну серію ігор Світоліної проти спортсменок із, здається, ТОП-30, яка триває після РГ-2016 по даний час).
    Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
    Успіхів нашим дівчатам на АО
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:55
    0
    vizuals, 10.01.2019 11:42
    ТАк усе вірно. З Мертенс у Єлі зустріч можлива лише в 4 колі. Але Сучасна Еля має проходити цю куражистку, а не як було на якомусь з останіх Шлемів.
    це було на минулорічному АО, Еля другий сет з баранкою їй програла
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:54
    0
    До речі, і серед кваліфаєрів є досить небезпечні особи, як от на приклад Андреєску, Джоровіч, знайома нам Мухова. Надіюсь, Елі хтось попростіше попадеться)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:42
    0
    olya403, 10.01.2019 11:28
    vizuals, ось крупним планом друга чверть сітки, в якій грає Еліна
    https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
    ТАк усе вірно. З Мертенс у Єлі зустріч можлива лише в 4 колі. Але Сучасна Еля має проходити цю куражистку, а не як було на якомусь з останіх Шлемів.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 10.01.2019 11:39
    0
    vit-2, 10.01.2019 11:14
    В Еліни сітка що треба, щоб поступово втягнутися в АО. Інше питання як цією ситуацією Еліна скористається в цей раз, бо хороша сітка в неї бувала вже не раз: US Open-2017, AO-2018, US Open-2018. Принаймі, краще так, ніж складна сітка для Елі (згадайте не переможну серію ігор Світоліної проти спортсменок із, здається, ТОП-30, яка триває після РГ-2016 по даний час).
    Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
    Успіхів нашим дівчатам на АО
    Краще Даяна - Серена, а потім Даяна - Еліна
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:28
    0
    vizuals, ось крупним планом друга чверть сітки, в якій грає Еліна
    https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 10.01.2019 11:26
    0
    потенційні суперниці Еліни: кваліфаєр - Кужмова( грає в стилі Остапа, якщо не помиляюсь, на РГ2018 вони грали) - Цибулкова - Кіз/Мертенс. Останні - це той бар'єр, який Еліні не вдавалося проходити. Далі Осака/Севастова. Це якщо без сенсацій
    Судити Сабаленка по матчі в Сіднеї не буде коректно, так як вона тільки-тільки прилетіла з Китаю, де виграла турнір
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:20
    0
    vit-2, 10.01.2019 11:14
    В Еліни сітка що треба, щоб поступово втягнутися в АО. Інше питання як цією ситуацією Еліна скористається в цей раз, бо хороша сітка в неї бувала вже не раз: US Open-2017, AO-2018, US Open-2018. Принаймі, краще так, ніж складна сітка для Елі (згадайте не переможну серію ігор Світоліної проти спортсменок із, здається, ТОП-30, яка триває після РГ-2016 по даний час).
    Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
    Успіхів нашим дівчатам на АО
    Да, Елі поперло. сіточка в неї, як під замовлення. Найнебезпечніша - Мертенс, яка, здається, десь у 4 колі, якщо не помиляюсь - поки незручно дивитися сітку на офіціальному сайті АО
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 11:16
    0
    *серія на шлемах звісно.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.01.2019 11:16
    0
    У Леси в принципе два круга проходимых. Двух АА: Александрову и Анисимову она должна проходить на классе, но с Сабаленка уже сложно что то сказать. Хотя, есть надежда, что Сабаленка сейчас не в лучшей форме судя по ее Сиднейскому приключению
    Ссылка
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