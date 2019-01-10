Australian Open. Стали известны соперницы украинок в основной сетке

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого первенства Австралии - в женском одиночном разряде, который пройдет с 14 по 27 января.

Элина Свитолина (№6) посеяна на турнире под шестым номером и в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации. Украинка седьмой год подряд выступит в Мельбурне, а свой лучший результат показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертьфинала.

Леся Цуренко (№24) получила 24-й номер посева и на старте соревнований сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№72). Это будет девятый подряд Australian Оpen для Цуренко, на котором она один раз дошла до третьего круга в 2013 году.

Даяна Ястремская (№59) свой первый матч в Мельбурне проведёт с австралийкой Самантой Стосур (№73). Одесситка дебютирует на Открытом чемпионате Австралии.

Катерина Козлова (№97) в первом круге Australian Open встретится с Викторией Кужмовой из Словакии (№46). Украинка играла в Мельбурне два предыдущих сезона, однако потерпела поражение в первом круге.