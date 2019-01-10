Australian Open. Стали известны соперницы украинок в основной сетке

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого первенства Австралии - в женском одиночном разряде, который пройдет с 14 по 27 января.
Элина Свитолина (№6) посеяна на турнире под шестым номером и в первом круге встретится с одной из победительниц квалификации. Украинка седьмой год подряд выступит в Мельбурне, а свой лучший результат показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертьфинала.
Леся Цуренко (№24) получила 24-й номер посева и на старте соревнований сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№72). Это будет девятый подряд Australian Оpen для Цуренко, на котором она один раз дошла до третьего круга в 2013 году.
Даяна Ястремская (№59) свой первый матч в Мельбурне проведёт с австралийкой Самантой Стосур (№73). Одесситка дебютирует на Открытом чемпионате Австралии.
Катерина Козлова (№97) в первом круге Australian Open встретится с Викторией Кужмовой из Словакии (№46). Украинка играла в Мельбурне два предыдущих сезона, однако потерпела поражение в первом круге.
Напомним, что ранее сегодня в финал квалификации пробилась Марта Костюк.
Источник — Большой теннис Украины
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https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
Успіхів нашим дівчатам на АО
https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
Судити Сабаленка по матчі в Сіднеї не буде коректно, так як вона тільки-тільки прилетіла з Китаю, де виграла турнір
Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
Успіхів нашим дівчатам на АО
Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
Успіхів нашим дівчатам на АО
Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
Успіхів нашим дівчатам на АО
https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
Успіхів нашим дівчатам на АО
https://pbs.twimg.com/media/DwiNTBLUcAAVCXr.jpg:large
Судити Сабаленка по матчі в Сіднеї не буде коректно, так як вона тільки-тільки прилетіла з Китаю, де виграла турнір
Чесно хочеться побачити матч Даяна - Серена, а потім Серена - Еліна
Успіхів нашим дівчатам на АО
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