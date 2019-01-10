Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open

Трохи приборкала нерви - і вже краще. Не без "збоїв", але для впевненої перемоги над посередньою ...

Марта молодець. Костюк сьогодні приємно порадувала своїх уболівальників якісною, прагматичною гро...

02:25 — vit-2

Марті би ще прикрутити подачу, бо 9 подвійних це дуже багато. Потрібно багато працювати, зокрема ...

02:13 — Stanislav Matusevych

Дальше тоже вполне проходимая соперница, вне зависимости от того, будет это Райна или Бадоса Хибе...

02:12 — Clyde С.

Ура! Хотілося б відмітити: - круті вкорочені ( 3 з 3, всі чисті віннерси) - 1 з одного лоб - з 5-...

02:11 —

Все было быстро, соперница не успела даже сказать "Черничный пирог"

02:10 — SandroKing

Разыгралась Марта, укороченные, подрезки, парашютик. Все как положено. Две победы в 2 сета все-та...

02:10 — vit-2

Марта сьогодні зіграла на диво для себе раціональний теніс і заслужено впевнено перемогла. Приєм...

02:08 — Александр Светов

Молодчинка, 6:3 6:2. Вот такая Марта мне понравилась, мощно, красиво, но вот количество двойных э...