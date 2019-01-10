Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уверенно победила 25-летнюю француженку Амандин Эсс в полуфинале квалификации Australian Open.
Для победы над соперницей Костюк хватило двух сетов: 6/3, 6/2. Матч длился всего 57 минут.
Australian Open проходит в Мельбурне с 7-го по 27-е января. Общий призовой фонд турнира составляет 60 миллионов австралийских долларов.
Источник — Sport.ua
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Головне що подача в Марти була не та, що в першому раунді квалу, хай і з 9-ма подвійними за 4-х ейсів.
Головне зараз не перехвалити Мартусю, щоб так було і надалі: спокійно, без істерик криків і плачів, просто на класі і з покращенням подачі.
Не без "збоїв", але для впевненої перемоги над посередньою суперницею вистачить.
Марті зараз дуже потрібна впевненість у собі і якісна ігрова практика.
Тепер лише один крок до основи, нехай щастить.
Головне що подача в Марти була не та, що в першому раунді квалу, хай і з 9-ма подвійними за 4-х ейсів.
Головне зараз не перехвалити Мартусю, щоб так було і надалі: спокійно, без істерик криків і плачів, просто на класі і з покращенням подачі.
Не без "збоїв", але для впевненої перемоги над посередньою суперницею вистачить.
Марті зараз дуже потрібна впевненість у собі і якісна ігрова практика.
Тепер лише один крок до основи, нехай щастить.
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