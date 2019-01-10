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Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open

Украинская теннисистка уверенно обыграла француженку Амандин Эсс

  • 10.01.2019 02:09
  • 275 просмотров
  • 2 комментария
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Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
© Getty Images. Марта Костюк

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уверенно победила 25-летнюю француженку Амандин Эсс в полуфинале квалификации Australian Open.

Для победы над соперницей Костюк хватило двух сетов: 6/3, 6/2. Матч длился всего 57 минут.

Australian Open проходит в Мельбурне с 7-го по 27-е января. Общий призовой фонд турнира составляет 60 миллионов австралийских долларов.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 10.01.2019 02:30
    +1
    Марта молодець. Костюк сьогодні приємно порадувала своїх уболівальників якісною, прагматичною грою без зайвих ризиків, та хорошим результатом.
    Головне що подача в Марти була не та, що в першому раунді квалу, хай і з 9-ма подвійними за 4-х ейсів.
    Головне зараз не перехвалити Мартусю, щоб так було і надалі: спокійно, без істерик криків і плачів, просто на класі і з покращенням подачі.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 10.01.2019 02:28
    0
    Трохи приборкала нерви - і вже краще.
    Не без "збоїв", але для впевненої перемоги над посередньою суперницею вистачить.
    Марті зараз дуже потрібна впевненість у собі і якісна ігрова практика.
    Тепер лише один крок до основи, нехай щастить.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.01.2019 02:30
    +1
    Марта молодець. Костюк сьогодні приємно порадувала своїх уболівальників якісною, прагматичною грою без зайвих ризиків, та хорошим результатом.
    Головне що подача в Марти була не та, що в першому раунді квалу, хай і з 9-ма подвійними за 4-х ейсів.
    Головне зараз не перехвалити Мартусю, щоб так було і надалі: спокійно, без істерик криків і плачів, просто на класі і з покращенням подачі.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 10.01.2019 02:28
    0
    Трохи приборкала нерви - і вже краще.
    Не без "збоїв", але для впевненої перемоги над посередньою суперницею вистачить.
    Марті зараз дуже потрібна впевненість у собі і якісна ігрова практика.
    Тепер лише один крок до основи, нехай щастить.
    Ссылка
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