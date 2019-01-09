Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20:25 — Taran_I_V

Никто не "ссыт", просто виной всему этот долгий зимний перерыв - проклятье для украинских и росси...

19:56 — Zport.

Вы же себя командой уровня Лиги Чемпионов называете. А ссыте играть с Интером