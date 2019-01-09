Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 10 января, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№59 WTA) проведет четвертьфинальный поединок на турнире категории International в Хобарте. Соперницей 18-летней украинки станет 21-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич (№63 WTA).
Поединок будет сыгран пятым запуском, ориентировочное время начала встречи – не ранее 09:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались трижды, две победы на счету Бенчич. В последнем очном матче швейцарская теннисистка на тай-брейке третьего сета одолела украинку в памятном полуфинале турнира в Люксембурге.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Бенчич
|1-й круг
|Зигемунд (6:3, 6:1) №110 WTA
|Бузарнеску (4:6, 6:3, 7:5) №25 WTA
|2-й круг
|Лапко (6:1, 6:4) №63 WTA
|Хайвз (6:2, 6:4) №211 WTA
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.