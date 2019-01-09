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Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Хобарте

  • 09.01.2019 19:18
  • 1052 просмотра
  • 2 комментария
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Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images. Даяна Ястремская
В четверг, 10 января, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№59 WTA) проведет четвертьфинальный поединок на турнире категории International в Хобарте. Соперницей 18-летней украинки станет 21-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич (№63 WTA). 
 
Поединок будет сыгран пятым запуском, ориентировочное время начала встречи – не ранее 09:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались трижды, две победы на счету Бенчич. В последнем очном матче швейцарская теннисистка на тай-брейке третьего сета одолела украинку в памятном полуфинале турнира в Люксембурге.
 
Путь на турнире
Стадия  Ястремская   Бенчич
1-й круг  Зигемунд (6:3, 6:1) №110 WTA  Бузарнеску (4:6, 6:3, 7:5) №25 WTA
2-й круг  Лапко (6:1, 6:4) №63 WTA  Хайвз (6:2, 6:4) №211 WTA

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 09.01.2019 20:06
    0
    Наконеч то Даяну выпустили из ночных эфиров))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2019 19:25
    +2
    Ночью посмотреть Марту и утром проснуться к игре Даяны - непростая задача)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.01.2019 19:25
    +2
    Ночью посмотреть Марту и утром проснуться к игре Даяны - непростая задача)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.01.2019 20:06
    0
    Наконеч то Даяну выпустили из ночных эфиров))
    Ссылка
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