Хобарт. Ястремская проходит во второй раунд, Козлова вылетает

Учтите, Леся при счете 1:0 в 3-й партии получила микротравму и потом доигрывала ПРАКТИЧЕСКИ ходя ...

Даяна просто супер. Я просто офігєваю з її форхенду. Дівчинка просто на очах прогресує. Якщо стаб...

08:40 — I_LOVE_UKRAINE

Для всіх було очевидно що Роналду для Реала, це як Мессі для Барселони - з ними і без них, це дві...

08:33 — I_LOVE_UKRAINE

Сэпа, забудь ти вже про Карпати, вони були, є і будуть - переживали і важщі часи! А твої недоресп...

08:27 — vsevolod fomichov

Это дно? Или еще нет?

08:27 — vsevolod fomichov

Это дно? Или еще нет?