Хобарт. Ястремская проходит во второй раунд, Козлова вылетает

Даяна Ятремская и Катерина Козлова стартовали в основной сетке турнира WTA в австралийском Хобарте. Даяна Ястремская в первом круге уверенно справилась с Лаурой Зигемунд (6:3, 6:1). Тогда как Катерина Козлова не смогла обыграть бельгийку Грет Миннен (4:6, 0:6).
WTA Хобарт. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) 6-3, 6-1
Катеринa Козлова (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 4-6, 0-6
Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой (Россия, №42) и Верой Лапко (Беларусь, №63).
Ранее сообщалось, что Ястремская сыграет в парном разряде Australian Open.
Источник — Sport.ua
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