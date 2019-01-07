Войти или Зарегистрироваться
Меню

Хобарт. Ястремская проходит во второй раунд, Козлова вылетает

Украинские теннисистки провели первые матчи на турнире в Австралии

  • 07.01.2019 08:14
  • 605 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Хобарт. Ястремская проходит во второй раунд, Козлова вылетает
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Даяна Ятремская и Катерина Козлова стартовали в основной сетке турнира WTA в австралийском Хобарте. Даяна Ястремская в первом круге уверенно справилась с Лаурой Зигемунд (6:3, 6:1). Тогда как Катерина Козлова не смогла обыграть бельгийку Грет Миннен (4:6, 0:6).
 
WTA Хобарт. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) 6-3, 6-1
Катеринa Козлова (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 4-6, 0-6
 
Во втором круге Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой (Россия, №42) и Верой Лапко (Беларусь, №63). 
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    VoOne1983
    online
    VoOne1983, 07.01.2019 08:45
    +1
    Зараз дивлюсь Павлюченкову в Лапко. Скукотіща смертна. Даяна має непогані шанси пройти далі
    Ссылка
    VoOne1983
    online
    VoOne1983, 07.01.2019 08:31
    +2
    Даяна просто супер. Я просто офігєваю з її форхенду. Дівчинка просто на очах прогресує. Якщо стабільно гратиме на такому рівні, то і на 30ку може реально замахнутись. Шкода, що Марта здала сильно в грі. Має всі шанси в 3ю сотню вилетіти.
    Ссылка
    VoOne1983
    online
    VoOne1983, 07.01.2019 08:31
    +2
    Даяна просто супер. Я просто офігєваю з її форхенду. Дівчинка просто на очах прогресує. Якщо стабільно гратиме на такому рівні, то і на 30ку може реально замахнутись. Шкода, що Марта здала сильно в грі. Має всі шанси в 3ю сотню вилетіти.
    Ссылка
    VoOne1983
    online
    VoOne1983, 07.01.2019 08:45
    +1
    Зараз дивлюсь Павлюченкову в Лапко. Скукотіща смертна. Даяна має непогані шанси пройти далі
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности