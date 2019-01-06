Australian Open. Ястремская и Надежда Киченок сыграют в парном разряде

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Надежда Киченок выступят на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

Даяна Ястремская сыграет в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии. Также Даяна будет играть и в одиночном разряде. Напомним, в 2016 году Даяна Ястремская и Анастасия Зарицкая стали финалистками юниорского парного турнира в Австралии.

Надежда Киченок выступит на кортах Мельбурна в дуэте с Ван Яфань из Китая. В прошлом году она в тандеме с представительницей Австралии Анастасией Родионовой остановилась в 1/8 финала.

Australian Open пройдет с 14 по 26 января. Призовой фонд турнира составит $62.5 миллиона. Победительницы парного финала получат $750,000.