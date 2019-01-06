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Australian Open. Ястремская и Надежда Киченок сыграют в парном разряде

Две украинки будут бороться за победу в парном разряде

  • 06.01.2019 18:59
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Australian Open. Ястремская и Надежда Киченок сыграют в парном разряде
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Надежда Киченок выступят на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
 
Даяна Ястремская сыграет в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии. Также Даяна будет играть и в одиночном разряде. Напомним, в 2016 году Даяна Ястремская и Анастасия Зарицкая стали финалистками юниорского парного турнира в Австралии.
 
Надежда Киченок выступит на кортах Мельбурна в дуэте с Ван Яфань из Китая. В прошлом году она в тандеме с представительницей Австралии Анастасией Родионовой остановилась в 1/8 финала.
 
Australian Open пройдет с 14 по 26 января. Призовой фонд турнира составит $62.5 миллиона. Победительницы парного финала получат $750,000.
 

 

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Источник — Большой теннис Украины

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