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Хобарт. Ястремская сыграет с Зигемунд

Определилась первая соперница украинки на турнире в Австралии

  • 06.01.2019 17:37
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Хобарт. Ястремская сыграет с Зигемунд
© Tennis World USA. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет в основной сетке турнира WTA International в австралийском Хобарте.
 
Первой соперницей украинки станет опытная немка Лаура Зигемунд (№113 WTA), которая преодолела квалификацию.
 
Матч состоится в ночь с воскресенья на понедельник вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное начало встречи – 04:30 по Киеву.
 
Напомним, Катерина Козлова также сыграет в основной сетке в статуте «лаки-лузера». Ее матч против бельгийки Греетье Миннен начнется около 3 часов ночи.
 
 
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Источник — Sport.ua

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