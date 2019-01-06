Хобарт. Ястремская сыграет с Зигемунд

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет в основной сетке турнира WTA International в австралийском Хобарте.
Первой соперницей украинки станет опытная немка Лаура Зигемунд (№113 WTA), которая преодолела квалификацию.
Матч состоится в ночь с воскресенья на понедельник вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное начало встречи – 04:30 по Киеву.
Напомним, Катерина Козлова также сыграет в основной сетке в статуте «лаки-лузера». Ее матч против бельгийки Греетье Миннен начнется около 3 часов ночи.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.