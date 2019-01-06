Хобарт. Ястремская сыграет с Зигемунд

Динамо уже за всеми следит, но в итоге так никого и не подпишет

сколько 90 мин 60 мин а забивать ты будеш в лиге европы и чемп укр

17:59 — Серж Пир

Да дол...еб, 0:9, 0:7, а еще 0:11 за 2 игры в Лиге к ряду, 0:14 - за три, 0:15 - за 4. Это вечные...

17:51 — AK_228

Как мне нравятся эти долбоебы , пишущие про 0-9 возьмите все сухие проигрыши Шахтера за сезо...

17:44 — Mr. Sherlock Holmes

Милану в первую очередь нужен хороший тренер