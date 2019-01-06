Катерина Козлова все же сыграет на турнире в Хобарте

12:00 — Clyde С.

Підсумковий турнір - на порядок нижче за будь-який турнір Великого Шолому. Всі це знають, хоча н...

11:50 —

Так и я ясно намекнул, что не считаю Итоговый чем то сильно меньшим, чем ТБШ, что подтверждается ...

11:49 — Володимир Дуць

"Сан Саныч", Вам скільки років. Судячи з риторики - років 13. А як Ви "величаєте" себе улюбленого...

11:43 — Clyde С.

Я ж ясно написав, що у кожного свій моральний бар'єр. Минулорічний підсумковий турнір - це не тур...