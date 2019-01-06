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Катерина Козлова все же сыграет на турнире в Хобарте

Украинка не прошла квалификацию, но попала в основную сетку соревнований как «lucky loser»

  • 06.01.2019 11:09
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Катерина Козлова все же сыграет на турнире в Хобарте
© Getty Images. Катерина Козлова

24-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова все же сыграет в основной сетке турнира в австралийском Хобарте.

В финале квалификации Козлова в трех сетах проиграла полячке Магде Линетт, но примет участие в турнире в качестве «lucky loser».

В первом круге Козлова сыграет с 21-летней бельгийской спортсменкой Греетье Миннен.

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Источник — Sport.ua

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