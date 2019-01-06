Катерина Козлова все же сыграет на турнире в Хобарте

24-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова все же сыграет в основной сетке турнира в австралийском Хобарте.
В финале квалификации Козлова в трех сетах проиграла полячке Магде Линетт, но примет участие в турнире в качестве «lucky loser».
В первом круге Козлова сыграет с 21-летней бельгийской спортсменкой Греетье Миннен.
Источник — Sport.ua
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