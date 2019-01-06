Катерина Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в Хобарте

24-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в австралийском Хобарте.
В финале квалификации Козлова в упорной борьбе в трех сетах уступила 26-летний польской спортсменке Магде Линетт: 6/7, 7/6, 4/6.
Затянувшийся матч длился 3 часа 27 минут.
Источник — Sport.ua
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