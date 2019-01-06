Катерина Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира в Хобарте

10:30 —

Что то Плишка разыгралась, придется Лесе отработать на своей

10:28 —

Добивать надо Лесе на подаче Плишковой

10:26 — vit-2

Просто в Лесі знизився відсоток 1-ої подачі: в 2-му сеті він 58%, от Плішковій і боротися стало п...

10:19 — Stanislav Matusevych

Да, много виннерсов и эйсы. Сейчас хорошо, что такого нет. Но у нее чуть улучшилась первая и прие...

10:19 — vit-2

Наразі Леся трохи почала допомагати чешці своїми помилками, але будемо сподіватися що українка зб...

10:17 — vit-2

Станіслав, як на мене, Плішкова в тонусі це багато вінерсів, а в 2-му сеті їх у неї аж 0.