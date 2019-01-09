Хобарт. Ястремская уверенно обыграла Лапко

05:29 — Rumata Kastorsky

Побажаємо Хайвз удачі, але це малоймовірно

05:15 —

Ну Бенчіч нехай ще Хайвз пройде спочатку.

05:12 — Rumata Kastorsky

Молодец, Даяна. Дальше старая подруга Бенчич. Хорошо бьі отдать должок за Люксембург и заодно офо...

04:57 — Andrey Kuzma

Оторвали Вере лапку.

04:56 —

Жодного брейк пойнту для суперниці!!!! Супер

04:53 — Stanislav Matusevych

Молодец Даяна. Первый сет вообще близок к идеалу, во втором слишком много рисковала и ошибалась, ...

04:53 —

В мене одного склалось враження, що Даяна грала на розслабоні в 2му сеті??

04:52 — vit-2

Даянку, з впевненою перемогою 6-1, 6-4.

04:17 —

Я шокований. Даяна програла всього 3!!!!!!! розіграші на своїй подачі