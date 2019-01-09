Хобарт. Ястремская уверенно обыграла Лапко

Даяна Ястремская (№59 WTA) обыграла белорусскою спортсменку Веру Лапко (№63 WTA) во втором круге турнира в Брисбене. Украинка справилась с соперницей в двух сетах - 6:1, 6:4.
Отметим, что это уже пятая победа Ястремской над Лапко. Один раз побеждала белорусска.
Напомним, в первом круге украинка переиграла немку Лаура Зигемунд. Также Ястремская выиграла свой стартовый матч в парном разряде турнира.
В четвертьфинале Ястремская встретится с победительницей пары Зои Хайвс (№211 WTA) - Белинда Бенчич (№55 WTA).
Источник — Sport.ua
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