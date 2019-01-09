Войти или Зарегистрироваться
Меню

Хобарт. Ястремская уверенно обыграла Лапко

Украинка вышла в четвертьфинал турнира

  • 09.01.2019 05:26
  • 603 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Хобарт. Ястремская уверенно обыграла Лапко
© Getty Images. Даяна Ястремская

Даяна Ястремская (№59 WTA) обыграла белорусскою спортсменку Веру Лапко (№63 WTA) во втором круге турнира в Брисбене. Украинка справилась с соперницей в двух сетах - 6:1, 6:4.

Отметим, что это уже пятая победа Ястремской над Лапко. Один раз побеждала белорусска.

 
В четвертьфинале Ястремская встретится с победительницей пары Зои Хайвс (№211 WTA) - Белинда Бенчич (№55 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности