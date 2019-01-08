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Хобарт. Ястремская выиграла свой стартовый матч в парном разряде

Украинская теннисистка продолжит выступление в парной сетке Hobart International

  • 08.01.2019 10:04
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Хобарт. Ястремская выиграла свой стартовый матч в парном разряде
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинка Даяна Ястремская и ее напарница Анастасия Потапова из России оформили победу над обладательницами wild card, парой Аннерли Пулос/Элисон Бэй (Австралия): 6:3, 6:2.
 
Девушки провели на корте 1 час. Ястремская и Потатова записали в свой актив четыре брейка, уступив один гейм на своей подаче.
 
Напомним, ранее Ястремская выиграла свой матч в первом раунде одиночного разряда соревнований в Хобарте.
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Источник — Большой теннис Украины

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