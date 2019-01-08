Хобарт. Ястремская выиграла свой стартовый матч в парном разряде

11:03 — pont0017

И потом будет не до ахаха

11:01 — pont0017

Дело не сложное, денег не много.

10:59 — ShakhtarUberAlles

ультрас подать в суд, ахахахаха

10:54 — pont0017

Похоже что место вашей работы именно здесь.

10:51 — pont0017

Я так понял, что кроты больше не мечтают играть на своей арене, они положили глаз на Олимпийский....