Хобарт. Ястремская выиграла свой стартовый матч в парном разряде

Украинка Даяна Ястремская и ее напарница Анастасия Потапова из России оформили победу над обладательницами wild card, парой Аннерли Пулос/Элисон Бэй (Австралия): 6:3, 6:2.
Девушки провели на корте 1 час. Ястремская и Потатова записали в свой актив четыре брейка, уступив один гейм на своей подаче.
Напомним, ранее Ястремская выиграла свой матч в первом раунде одиночного разряда соревнований в Хобарте.
Источник — Большой теннис Украины
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