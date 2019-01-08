В первом раунде турнира WTA в Сиднее Гарбинье Мугуруса обыграла Карлу Суарес-Наварро, и во втором круге должна была встретиться с Кики Бертенс.
Однако Мугуруса снялась с турнира в Сиднее. Об этом сообщает WTA Insider.
Таким образом, Бертенс без боя вышла в третий раунд, где сыграет с победителем встречи Слоан Стивенс – Юлия Путинцева.
Ранее Мугуруса снялась с Кубка Хопмана.
Источник — WTA Insider
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