В первом раунде турнира WTA в Сиднее Гарбинье Мугуруса обыграла Карлу Суарес-Наварро, и во втором круге должна была встретиться с Кики Бертенс.

Однако Мугуруса снялась с турнира в Сиднее. Об этом сообщает WTA Insider.

Таким образом, Бертенс без боя вышла в третий раунд, где сыграет с победителем встречи Слоан Стивенс – Юлия Путинцева.

Ранее Мугуруса снялась с Кубка Хопмана.