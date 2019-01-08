Войти или Зарегистрироваться
Меню

Мугуруса снялась с турнира в Сиднее

Испанка должна была сыграть с Кики Бертенс

  • 08.01.2019 16:34
  • 274 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Мугуруса снялась с турнира в Сиднее
© WTA. Гарбинье Мугуруса

В первом раунде турнира WTA в Сиднее Гарбинье Мугуруса обыграла Карлу Суарес-Наварро, и во втором круге должна была встретиться с Кики Бертенс.

Однако Мугуруса снялась с турнира в Сиднее. Об этом сообщает WTA Insider.

Таким образом, Бертенс без боя вышла в третий раунд, где сыграет с победителем встречи Слоан Стивенс – Юлия Путинцева.

Ранее Мугуруса снялась с Кубка Хопмана.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA Insider

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности