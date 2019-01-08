Australian Open-2019. Первый раунд квалификации. Женщины. Результаты

Сегодня ночью на кортах Мельбурна стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.
Представляем вашему вниманию результаты первого раунда квалификации в женском одиночном разряде, которые будут обновляться по мере завершения матчей.
Дженнифер Брэйди (США) – Кармен Каур Танди (Индия)
Лорен Дэвис (США) – Беатрис Хаддад Мая (Бразилия)
Конни Перрен (Канада) – Карина Виттхефт (Германия)
Виктория Томова (Болгария) – Варвара Лепченко (США)
Кимберли Циммерман (Бельгия) – Тереза Мрдежа (Хорватия)
Катя Юван (Словения) – Янина Викмаер (Бельгия)
Денниса Аллертова (Чехия) – Паула Бадоса Хильберт (Испания)
Алена Большова (Испания) – Валентина Ивахненко (Россия)
Ольга Данилович (Сербия) – Ига Святек (Польша)
Амандин Эсс (Франция) – Лесли Керкхове (Нидерланды)
Миртиль Жорж (Франция) – Анкита Райна (Индия)
Софья Жук (Россия) – Яна Фетт (Хорватия)
Марта Костюк (Украина) – Яна Чепелова (Словакия)
Кристина Макхэйл (США) – Джейми Форлис (Австралия)
Изабель Воллес (Австралия) – Сабин Лисицки (Германия)
Елица Костова (Болгария) – Николь Гиббс (США)
Даниэль Лао (США) – Цзя-Цзин Лю (Китай)
Ребекка Марино (Канада) – Кэролайн Доулхайд (США)
Аранча Рус (Нидерланды) – Ришель Хогенкамп (Нидерланды)
На Ле Хан (Южная Корея) – Паула Ормаэчеа (Аргентина)
Кристи Ан (США) – Габриэлла Тэйлор (Великобритания)
Наоми Броуди (Великобритания) – Исалин Бонавентюр (Бельгия)
Виктория Голубич (Швейцария) – Жил Белен Тайхманн (Швейцария)
Ивана Джорович (Сербия) – Синь-Юнь Хань (Китай)
Лизетт Кабрера (Австралия) - Георгина Гарсия-Перес (Испания)
Сесиль Каратанчева (Болгария) – Эйжа Мухаммад (США)
Вероника Кудерметова (Россия) – Ясминэ Паолини (Италия)
Анна Цая (Германия) – Магдалена Фрех (Польша)
Сию Ван (Китай) – Клер Лю (США)
Тереза Мартинцова (Чехия) – Фан Йин Сунь (Китай)
Хлое Паке (Франция) – Гарриет Дарт (Великобритания)
Шилинь Су (Китай) – Ралука Георгиана Сербан (Кипр)
Источник — Sport.ua
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