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Australian Open-2019. Первый раунд квалификации. Женщины. Результаты

Следите за результатами матчей первого раунда квалификации АО-2019 в женском одиночном разряде

  • 08.01.2019 01:34
  • 141 просмотр
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Australian Open-2019. Первый раунд квалификации. Женщины. Результаты
© Getty Images

Сегодня ночью на кортах Мельбурна стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.

Представляем вашему вниманию результаты первого раунда квалификации в женском одиночном разряде, которые будут обновляться по мере завершения матчей.

Дженнифер Брэйди (США) – Кармен Каур Танди (Индия)

Лорен Дэвис (США) – Беатрис Хаддад Мая (Бразилия)

Конни Перрен (Канада) – Карина Виттхефт (Германия)

Виктория Томова (Болгария) – Варвара Лепченко (США)

Кимберли Циммерман (Бельгия) – Тереза Мрдежа (Хорватия)

Катя Юван (Словения) – Янина Викмаер (Бельгия)

Денниса Аллертова (Чехия) – Паула Бадоса Хильберт (Испания)

Алена Большова (Испания) – Валентина Ивахненко (Россия)

Ольга Данилович (Сербия) – Ига Святек (Польша)

Амандин Эсс (Франция) – Лесли Керкхове (Нидерланды)

Миртиль Жорж (Франция) – Анкита Райна (Индия)

Софья Жук (Россия) – Яна Фетт (Хорватия)

Марта Костюк (Украина) – Яна Чепелова (Словакия)

Кристина Макхэйл (США) – Джейми Форлис (Австралия)

Изабель Воллес (Австралия) – Сабин Лисицки (Германия)

Елица Костова (Болгария) – Николь Гиббс (США)

Даниэль Лао (США) – Цзя-Цзин Лю (Китай)

Ребекка Марино (Канада) – Кэролайн Доулхайд (США)

Аранча Рус (Нидерланды) – Ришель Хогенкамп (Нидерланды)

На Ле Хан (Южная Корея) – Паула Ормаэчеа (Аргентина)

Кристи Ан (США) – Габриэлла Тэйлор (Великобритания)

Наоми Броуди (Великобритания) – Исалин Бонавентюр (Бельгия)

Виктория Голубич (Швейцария) – Жил Белен Тайхманн (Швейцария)

Ивана Джорович (Сербия) – Синь-Юнь Хань (Китай)

Лизетт Кабрера (Австралия) - Георгина Гарсия-Перес (Испания)

Сесиль Каратанчева (Болгария) – Эйжа Мухаммад (США)

Вероника Кудерметова (Россия) – Ясминэ Паолини (Италия)

Анна Цая (Германия) – Магдалена Фрех (Польша)

Сию Ван (Китай) – Клер Лю (США)

Тереза Мартинцова (Чехия) – Фан Йин Сунь (Китай)

Хлое Паке (Франция) – Гарриет Дарт (Великобритания)

Шилинь Су (Китай) – Ралука Георгиана Сербан (Кипр)
 

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Источник — Sport.ua

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