Костюк обыграла Чепелову на старте квалификации Australian Open

В первом же гейме Марта уверенно взяла подачу словацкой теннисистки. Чепелова сумела выровнять ситуацию в четвертом гейме, когда сделала брейк и сравняла результат – 2:2. Но затем на корте доминировала украинка, которая взяла три гейма подряд. Проигранная Мартой подача не стала переломной в сете и очередным брейком украинка успешно завершила первую партию.
В игре Марты чувствовалась уверенность, даже несмотря на неудачное начало второго сета. Чепелова повела со счетом 2:0, но Костюк вскоре сравняла результат. Далее соперницы еще по разу обменялись брейками, после чего украинка выиграла два гейма подряд. И вышла подавать на матч. Нервы сказались, и 16-летняя теннисистка не смогла завершить встречу – 5:4. Более того, Чепелова отстояла свою подачу и выровняла ситуацию в партии. Впрочем, это был последний выигранный словачкой гейм в матче. Костюк хоть и не без труда, но отстояла свою подачу, а затем под ноль взяла подачу соперницы.
Марта Костюк (Украина) – Яна Чепелова (Словакия) – 6:3, 7:5
Следующей соперницей Костюк станет победительница матча Амандин Эсс (Франция) – Лесли Керкхове (Нидерланды).
Источник — Sport.ua
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Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
не понимаю родителей Мартьі - неужели пример Лесюхи не показетелен или на нормального тренера денег просто нет?
Незалежно від причини (травма, чи свідоме рішення команди) з такою подачею на АО Костюк на жаль немає що робити...
Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
не понимаю родителей Мартьі - неужели пример Лесюхи не показетелен или на нормального тренера денег просто нет?
Незалежно від причини (травма, чи свідоме рішення команди) з такою подачею на АО Костюк на жаль немає що робити...
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