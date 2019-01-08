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Костюк обыграла Чепелову на старте квалификации Australian Open

Украинка в двух сетах одолела словацкую теннисистку

  • 08.01.2019 04:24
  • 237 просмотров
  • 3 комментария
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Костюк обыграла Чепелову на старте квалификации Australian Open
© Getty Images. Марта Костюк

В первом же гейме Марта уверенно взяла подачу словацкой теннисистки. Чепелова сумела выровнять ситуацию в четвертом гейме, когда сделала брейк и сравняла результат – 2:2. Но затем на корте доминировала украинка, которая взяла три гейма подряд. Проигранная Мартой подача не стала переломной в сете и очередным брейком украинка успешно завершила первую партию.

В игре Марты чувствовалась уверенность, даже несмотря на неудачное начало второго сета. Чепелова повела со счетом 2:0, но Костюк вскоре сравняла результат. Далее соперницы еще по разу обменялись брейками, после чего украинка выиграла два гейма подряд. И вышла подавать на матч. Нервы сказались, и 16-летняя теннисистка не смогла завершить встречу – 5:4. Более того, Чепелова отстояла свою подачу и выровняла ситуацию в партии. Впрочем, это был последний выигранный словачкой гейм в матче. Костюк хоть и не без труда, но отстояла свою подачу, а затем под ноль взяла подачу соперницы.

Марта Костюк (Украина) – Яна Чепелова (Словакия) – 6:3, 7:5

Следующей соперницей Костюк станет победительница матча Амандин Эсс (Франция) – Лесли Керкхове (Нидерланды).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Rumata Kastorsky
    online
      Rumata Kastorsky, 08.01.2019 04:52
    0
    Stanislav Matusevych, 08.01.2019 04:32
    Уверенность в игре Марты? Кажется, кто-то смотрел не матч, а лайвскор. У меня было ощущение, что снова оказался на своем корте во дворах, и наблюдаю за игрой любителей. Чуть ли не первый раз в жизни я надеюсь, что это из-за каких-то проблем со здоровьем. Потому что в противном случае кое-кого нужно больше к тренировкам Марты не подпускать. Хотя, признаться, его в любом случае лучше бы не подпускать.
    Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
    по-ходу, Бричек наверное и отчет писал.
    не понимаю родителей Мартьі - неужели пример Лесюхи не показетелен или на нормального тренера денег просто нет?
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.01.2019 04:33
    0
    Із позитиву це хіба перемога Марти.
    Незалежно від причини (травма, чи свідоме рішення команди) з такою подачею на АО Костюк на жаль немає що робити...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.01.2019 04:32
    +1
    Уверенность в игре Марты? Кажется, кто-то смотрел не матч, а лайвскор. У меня было ощущение, что снова оказался на своем корте во дворах, и наблюдаю за игрой любителей. Чуть ли не первый раз в жизни я надеюсь, что это из-за каких-то проблем со здоровьем. Потому что в противном случае кое-кого нужно больше к тренировкам Марты не подпускать. Хотя, признаться, его в любом случае лучше бы не подпускать.
    Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.01.2019 04:32
    +1
    Уверенность в игре Марты? Кажется, кто-то смотрел не матч, а лайвскор. У меня было ощущение, что снова оказался на своем корте во дворах, и наблюдаю за игрой любителей. Чуть ли не первый раз в жизни я надеюсь, что это из-за каких-то проблем со здоровьем. Потому что в противном случае кое-кого нужно больше к тренировкам Марты не подпускать. Хотя, признаться, его в любом случае лучше бы не подпускать.
    Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
    online
      Rumata Kastorsky, 08.01.2019 04:52
    0
    Stanislav Matusevych, 08.01.2019 04:32
    Уверенность в игре Марты? Кажется, кто-то смотрел не матч, а лайвскор. У меня было ощущение, что снова оказался на своем корте во дворах, и наблюдаю за игрой любителей. Чуть ли не первый раз в жизни я надеюсь, что это из-за каких-то проблем со здоровьем. Потому что в противном случае кое-кого нужно больше к тренировкам Марты не подпускать. Хотя, признаться, его в любом случае лучше бы не подпускать.
    Печаль. Вроде и выиграла, а ощущения, как после третьего сета Элины с Севастовой на ЮСО.
    по-ходу, Бричек наверное и отчет писал.
    не понимаю родителей Мартьі - неужели пример Лесюхи не показетелен или на нормального тренера денег просто нет?
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 08.01.2019 04:33
    0
    Із позитиву це хіба перемога Марти.
    Незалежно від причини (травма, чи свідоме рішення команди) з такою подачею на АО Костюк на жаль немає що робити...
    Ссылка
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