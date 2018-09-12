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ВИДЕО ДНЯ. Двойной удар Костюк и Цуренко

Украинские теннисистки показали, как умеют синхронно подавать вторую подачу

  • 12.09.2018 20:53
  • 1264 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая и седьмая ракетки Украины Леся Цуренко и Марта Костюк продемонстрировали навыки синхронной подачи. 
Напомним, с этой недели обе теннисистки показали свои лучшие результаты в рейтинге WTA. На Открытом чемпионате США Цуренко дошла до четвертьфинала, установив личный рекорд. Также она номинирована на звание прорыва месяца в августе.
 
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    bog829
    online
      bog829, 12.09.2018 21:23
    +3
    Марта мощная девочка, как бы хотелось чтобы она не затерялась и реализовала свой потенциал!
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 12.09.2018 21:19
    +3
    Молодцы девченки, давай Леся передавай опыт младщему поколению!
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 12.09.2018 21:23
    +3
    Марта мощная девочка, как бы хотелось чтобы она не затерялась и реализовала свой потенциал!
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 12.09.2018 21:19
    +3
    Молодцы девченки, давай Леся передавай опыт младщему поколению!
    Ссылка
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