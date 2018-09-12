ВИДЕО ДНЯ. Двойной удар Костюк и Цуренко

Вторая и седьмая ракетки Украины Леся Цуренко и Марта Костюк продемонстрировали навыки синхронной подачи.
Synchronized with @marta_kostyuk #tennispractice #second #serve #kick pic.twitter.com/8nWfjGidDf— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 12 вересня 2018 р.
Напомним, с этой недели обе теннисистки показали свои лучшие результаты в рейтинге WTA. На Открытом чемпионате США Цуренко дошла до четвертьфинала, установив личный рекорд. Также она номинирована на звание прорыва месяца в августе.
Источник — Twitter
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