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Цуренко - среди номинантов на звание прорыва месяца в августе

Леся Цуренко удачно провела концовку лета

  • 12.09.2018 07:40
  • 390 просмотров
  • 1 комментарий
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wtatennis.com
© wtatennis.com

На официальном сайте WTA стартовало голосование за звание прорыва месяца в августе, и среди претенденток есть украинская теннисистка Леся Цуренко.

На турнире в Цинциннати Цуренко сумела обыграть Гарбинье Мугурусу, добыв первую за три года победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

А на US Open Леся добралась до 1/4 финала, одолев по дороге Каролин Возняцки.

Кроме Цуренко на звание прорыва в августе номинированы Маркета Вондроушова, Арина Сабаленко, Эшли Барти и Анастасия Севастова.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 12.09.2018 09:28
    0
    А дати посилання на сторінку слабо? Ясно, що хто захоче, той в так знайде, щоб проголосувати, та все ж...
    Ссылка
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 12.09.2018 09:28
    0
    А дати посилання на сторінку слабо? Ясно, що хто захоче, той в так знайде, щоб проголосувати, та все ж...
    Ссылка
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