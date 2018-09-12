Цуренко - среди номинантов на звание прорыва месяца в августе

На официальном сайте WTA стартовало голосование за звание прорыва месяца в августе, и среди претенденток есть украинская теннисистка Леся Цуренко.

На турнире в Цинциннати Цуренко сумела обыграть Гарбинье Мугурусу, добыв первую за три года победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

А на US Open Леся добралась до 1/4 финала, одолев по дороге Каролин Возняцки.

Кроме Цуренко на звание прорыва в августе номинированы Маркета Вондроушова, Арина Сабаленко, Эшли Барти и Анастасия Севастова.