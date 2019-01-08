Костюк в квалификации Australian Open сыграет с француженкой

Стала известна соперница Марты Костюк во втором круге квалификации Australian Open. Ею стала француженка Амандин Эсс, которая в очень непростом поединке одолела Лесли Керкхове из Нидерландов.
Амандин Эсс (Франция) – Лесли Керкхове (Нидерланды) - 1:6, 7:6 (4), 7:6 (10:8)
25-летняя француженка в рейтинге WTA занимает 241-е место.
Напомним Марта Костюк в первом раунде квалификации обыграла Яну Чепелову.
Источник — Sport.ua
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