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Костюк в квалификации Australian Open сыграет с француженкой

Амандин Эсс станет следующей соперницей украинской теннисистки

  • 08.01.2019 04:58
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Костюк в квалификации Australian Open сыграет с француженкой
© Getty Images. Амандин Эсс

Стала известна соперница Марты Костюк во втором круге квалификации Australian Open. Ею стала француженка Амандин Эсс, которая в очень непростом поединке одолела Лесли Керкхове из Нидерландов.

Амандин Эсс (Франция) – Лесли Керкхове (Нидерланды) - 1:6, 7:6 (4), 7:6 (10:8)

25-летняя француженка в рейтинге WTA занимает 241-е место.

Напомним Марта Костюк в первом раунде квалификации обыграла Яну Чепелову.

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Источник — Sport.ua

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