Australian Open-2019. Первый раунд квалификации. Мужчины. Результаты

Сегодня ночью на кортах Мельбурна стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.
Представляем вашему вниманию результаты первого раунда квалификации в мужском одиночном разряде, которые будут обновляться по мере завершения матчей.
Кенни Де Шеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина)
Алессандро Джанесси (Италия) – Лука Ванни (Италия)
Хироки Мория (Япония) – Ринка Хиджиката (Австралия)
Себастьян Офнер (Австрия) – Ясутака Учияма (Япония)
Адам Павласек (Чехия) – Блаж Рола (Словения)
Питер Полански (Канада) – Эрнесто Эскобедо (США)
Джейсон Юнг (Тайвань) – Джан Марко Морони (Италия)
Марсело Аревало (Сальвадор) – Антуан Оанг (Франция)
Дастин Браун (Германия) – Карлос Берлок (Аргентина)
Доминик Кепфер (Германия) – Блэйк Эллис (Австралия)
Мохамед Сафват (Египет) – Танаси Коккинакис (Австралия)
Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Зденек Коларж (Чехия)
Факундо Аргуэльо (Аргентина) – Максим Жанвье (Франция)
Грегуар Баррер (Франция) – Дак Хи Ли (Южная Корея)
Александар Вукич (Австралия) – Тьяго Монтейро (Бразилия)
Серхио Гутьеррес-Ферроль (Испания) – Рамкумар Раманатан (Индия)
Сальваторе Карузо (Италия) – Оскар Отте (Германия)
Миомир Кецманович (Сербия) - Джанлуиджи Квинци (Италия)
Гильерме Клезар (Бразилия) – Рудольф Моллекер (Германия)
Андреа Арнабольди (Италия) – Педро Мартинес (Испания)
Хуан Лондеро (Аргентина) – Томми Робредо (Испания)
Александр Недовесов (Казахстан) – Деннис Новак (Австрия)
Феликс Оже Альяссим (Канада) – Артур Де Греф (Бельгия)
Кристофер Юбенкс (США) – Корентен Муте (Франция)
Факундо Багнис (Аргентина) – Тобиас Камке Германия)
Жуан Домингеш (Португалия) – Констан Лестьенн (Франция)
Кельвин Эмери (Франция) – Александер Чрнокрак (Австралия)
Джем Илкель (Турция) – Егор Герасимов (Беларусь)
Педжа Крстин (Сербия) – Никола Милоевич (Сербия)
Лукаш Лацко (Словакия) – Тим Смичек (США)
Каспер Рууд (Норвегия) – Хенри Лааксонен (Швейцария)
Глеб Сахаров (Франция) – Кентен Али (Франция)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.