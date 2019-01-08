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Australian Open-2019. Первый раунд квалификации. Мужчины. Результаты

Следите за результатами матчей первого раунда квалификации АО-2019 в мужском одиночном разряде

  • 08.01.2019 01:02
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Australian Open-2019. Первый раунд квалификации. Мужчины. Результаты
© Getty Images

Сегодня ночью на кортах Мельбурна стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии.

Представляем вашему вниманию результаты первого раунда квалификации в мужском одиночном разряде, которые будут обновляться по мере завершения матчей.

Кенни Де Шеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина)

Алессандро Джанесси (Италия) – Лука Ванни (Италия)

Хироки Мория (Япония) – Ринка Хиджиката (Австралия)

Себастьян Офнер (Австрия) – Ясутака Учияма (Япония)

Адам Павласек (Чехия) – Блаж Рола (Словения)

Питер Полански (Канада) – Эрнесто Эскобедо (США)

Джейсон Юнг (Тайвань) – Джан Марко Морони (Италия)

Марсело Аревало (Сальвадор) – Антуан Оанг (Франция)

Дастин Браун (Германия) – Карлос Берлок (Аргентина)

Доминик Кепфер (Германия) – Блэйк Эллис (Австралия)

Мохамед Сафват (Египет) – Танаси Коккинакис (Австралия)

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Зденек Коларж (Чехия)

Факундо Аргуэльо (Аргентина) – Максим Жанвье (Франция)

Грегуар Баррер (Франция) – Дак Хи Ли (Южная Корея)

Александар Вукич (Австралия) – Тьяго Монтейро (Бразилия)

Серхио Гутьеррес-Ферроль (Испания) – Рамкумар Раманатан (Индия)

Сальваторе Карузо (Италия) – Оскар Отте (Германия)

Миомир Кецманович (Сербия) - Джанлуиджи Квинци (Италия)

Гильерме Клезар (Бразилия) – Рудольф Моллекер (Германия)

Андреа Арнабольди (Италия) – Педро Мартинес (Испания)

Хуан Лондеро (Аргентина) – Томми Робредо (Испания)

Александр Недовесов (Казахстан) – Деннис Новак (Австрия)

Феликс Оже Альяссим (Канада) – Артур Де Греф (Бельгия)

Кристофер Юбенкс (США) – Корентен Муте (Франция)

Факундо Багнис (Аргентина) – Тобиас Камке Германия)

Жуан Домингеш (Португалия) – Констан Лестьенн (Франция)

Кельвин Эмери (Франция) – Александер Чрнокрак (Австралия)

Джем Илкель (Турция) – Егор Герасимов (Беларусь)

Педжа Крстин (Сербия) – Никола Милоевич (Сербия)

Лукаш Лацко (Словакия) – Тим Смичек (США)

Каспер Рууд (Норвегия) – Хенри Лааксонен (Швейцария)

Глеб Сахаров (Франция) – Кентен Али (Франция)

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Источник — Sport.ua

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