Стаховский с победы стартовал в квалификации Australian Open

Уже в третьем гейме Стаховский сумел сделать брейк, а после выигранной своей подачи повел со счетом 3:1 в первом сете. Далее теннисисты уверенно брали свои подачи, но при счете 5:3 в свою пользу украинец сделал еще один брейк, с третьей попытки реализовав сет-бол.



А вот второй сет начался для Стаховского с проигранной подачи. Выровнять положение украинцу удалось в шестом гейме, когда он сделал брейк – 3:3. А затем соперники начали поочередно делать друг другу «подарки», отдавая свои подачи. Так счет стал 5:4 в пользу француза, который вышел подавать на сет. И сделал он это очень уверенно, не позволив Стаховскому взять хотя бы очко.



К счастью, Стаховский сумел настроиться на решающий сет. Он уверенно брал свои подачи (кроме третьего гейма, в котором Де Шеппер оказал сопротивление), а в остальном рисунок третьего сета почти повторил первую партию. Стаховский сделал брейк в четвертом гейме и взял подачу оппонента при счете 5:3 в свою пользу.



Кенни Де Шеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина) – 3:6, 6:4, 3:6



Следующим соперником Стаховского станет итальянец Лука Ванни, который обыграл своего соотечественника Алессандро Джанесси (6:4, 6:4).

