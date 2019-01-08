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Стаховский с победы стартовал в квалификации Australian Open

Украинец в трех сетах одолел француза Кенни Де Шеппера

  • 08.01.2019 03:11
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Стаховский с победы стартовал в квалификации Australian Open
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Уже в третьем гейме Стаховский сумел сделать брейк, а после выигранной своей подачи повел со счетом 3:1 в первом сете. Далее теннисисты уверенно брали свои подачи, но при счете 5:3 в свою пользу украинец  сделал еще один брейк, с третьей попытки реализовав сет-бол.

А вот второй сет начался для Стаховского с проигранной подачи. Выровнять положение украинцу удалось в шестом гейме, когда он сделал брейк – 3:3. А затем соперники начали поочередно делать друг другу «подарки», отдавая свои подачи. Так счет стал 5:4 в пользу француза, который вышел подавать на сет. И сделал он это очень уверенно, не позволив Стаховскому взять хотя бы очко.

К счастью, Стаховский сумел настроиться на решающий сет. Он уверенно брал свои подачи (кроме третьего гейма, в котором Де Шеппер оказал сопротивление), а в остальном рисунок третьего сета почти повторил первую партию. Стаховский сделал брейк в четвертом гейме и взял подачу оппонента при счете 5:3 в свою пользу.

Кенни Де Шеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина) – 3:6, 6:4, 3:6

Следующим соперником Стаховского станет итальянец Лука Ванни, который обыграл своего соотечественника Алессандро Джанесси (6:4, 6:4).
 

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Источник — Sport.ua

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