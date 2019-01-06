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ПЛИШКОВА: «Казалось, что я точно не смогу победить Цуренко»

Чешcкая теннисистка – о финале турнира в Брисбене

  • 06.01.2019 20:27
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ПЛИШКОВА: «Казалось, что я точно не смогу победить Цуренко»
© Getty Images. Каролина Плишкова
Чешcкая теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над украинкой Лесей Цуренко в финале турнира в Брисбене.
 
«Мне казалось, что я точно не смогу победить. Конечно, я старалась, но мне казалось, что я очень далека от хорошей игры. А Леся играла очень хорошо и стабильно, постоянно давила на меня своих бэкхендом. Но Рене Стаббс сказала, что я точно могу победить, и это придало мне уверенности».
 
Напомним, в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.
 
Со следующей недели Цуренко поднимется на 24-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.
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