ПЛИШКОВА: «Казалось, что я точно не смогу победить Цуренко»

«Мне казалось, что я точно не смогу победить. Конечно, я старалась, но мне казалось, что я очень далека от хорошей игры. А Леся играла очень хорошо и стабильно, постоянно давила на меня своих бэкхендом. Но Рене Стаббс сказала, что я точно могу победить, и это придало мне уверенности».

Напомним, в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.

Со следующей недели Цуренко поднимется на 24-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.