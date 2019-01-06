Леся ЦУРЕНКО: «Пытаюсь найти ответы, но не могу»

Леся Цуренко рассказала о причинах поражения в финальном поединке турнира в Брисбене, где она в трех партиях Украинская теннисисткарассказала о причинах поражения в финальном поединке турнира в Брисбене, где она в трех партиях уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии

«Не знаю, что же изменилось при счете 5-4. Думаю, до этого у нас была отличная борьба. А потом, не знаю, возможно, внезапно она повысила уровень своей игры, а я не была к этому готова. Это будет большим уроком для меня.

До этого по ходу финала мне скорее везло, с этими «челленджами»... затем вдруг все изменилось. В моем настрое ничего не поменялось, я не задумывалась слишком о титуле. Сейчас уже я пытаюсь найти ответы, но не могу их найти. Думаю, я просто не была готова к тому уровню тенниса, какой она начала показывать.

В Брисбене у меня уже было одно хорошее выступление (в 2013 году). Тогда мне больше повезло, что я попала сразу во второй круг как «lucky loser» вместо Марии Шараповой (и дошла до полуфинала). На этот раз все было иначе. Мне нужно было бороться за выход в финал. Каждый год я приезжаю в Брисбен заранее, чтобы почувствовать атмосферу. И потом играть на центральном или на первом шоу-корте - это просто здорово. Это хорошая подготовка к Australian Open. И я очень рада, что показала здесь такие результаты, потому что это один из моих любимых турниров», – сказала Цуренко.

Напомним, в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.

Со следующей недели Цуренко поднимется на 24-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.