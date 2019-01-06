Войти или Зарегистрироваться
Меню

Леся ЦУРЕНКО: «Пытаюсь найти ответы, но не могу»

Вторая ракетка Украины – о поражении в финале турнира в Брисбене

  • 06.01.2019 16:41
  • 927 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Леся ЦУРЕНКО: «Пытаюсь найти ответы, но не могу»
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о причинах поражения в финальном поединке турнира в Брисбене, где она в трех партиях уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии
 
«Не знаю, что же изменилось при счете 5-4. Думаю, до этого у нас была отличная борьба. А потом, не знаю, возможно, внезапно она повысила уровень своей игры, а я не была к этому готова. Это будет большим уроком для меня. 
 
До этого по ходу финала мне скорее везло, с этими «челленджами»... затем вдруг все изменилось. В моем настрое ничего не поменялось, я не задумывалась слишком о титуле. Сейчас уже я пытаюсь найти ответы, но не могу их найти. Думаю, я просто не была готова к тому уровню тенниса, какой она начала показывать.
 
В Брисбене у меня уже было одно хорошее выступление (в 2013 году). Тогда мне больше повезло, что я попала сразу во второй круг как «lucky loser» вместо Марии Шараповой (и дошла до полуфинала). На этот раз все было иначе. Мне нужно было бороться за выход в финал. Каждый год я приезжаю в Брисбен заранее, чтобы почувствовать атмосферу. И потом играть на центральном или на первом шоу-корте - это просто здорово. Это хорошая подготовка к Australian Open. И я очень рада, что показала здесь такие результаты, потому что это один из моих любимых турниров», – сказала Цуренко.
 
Напомним, в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.
 
Со следующей недели Цуренко поднимется на 24-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности