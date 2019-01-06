Леся ЦУРЕНКО: «Разочарована собой, но довольна тем, как играла»

«Я разочарована собой, но в целом я довольна тем, как играла. Это только первый финал турниров категории Premier для меня. Надеюсь, следующий будет более успешным. Сегодня я была очень близка к победе», – сказала украинская теннисистка.

Напомним, в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.

Со следующей недели Цуренко поднимется на 24-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.