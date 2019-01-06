Леся ЦУРЕНКО: «Разочарована собой, но довольна тем, как играла»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировала поражение в финальном поединке турнира в Брисбене, где она в трех партиях уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии.
«Я разочарована собой, но в целом я довольна тем, как играла. Это только первый финал турниров категории Premier для меня. Надеюсь, следующий будет более успешным. Сегодня я была очень близка к победе», – сказала украинская теннисистка.
Напомним, в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.
Со следующей недели Цуренко поднимется на 24-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.
Источник — Twitter
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