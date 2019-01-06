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Леся ЦУРЕНКО: «Разочарована собой, но довольна тем, как играла»

Украинская теннисистка – о поражении в финале турнира в Брисбене

  • 06.01.2019 14:44
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
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Леся ЦУРЕНКО: «Разочарована собой, но довольна тем, как играла»
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировала поражение в финальном поединке турнира в Брисбене, где она в трех партиях уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии
 
«Я разочарована собой, но в целом я довольна тем, как играла. Это только первый финал турниров категории Premier для меня. Надеюсь, следующий будет более успешным. Сегодня я была очень близка к победе», – сказала украинская теннисистка.
 
Напомним, в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.
 
Со следующей недели Цуренко поднимется на 24-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Т. Артём
      Т. Артём, 06.01.2019 15:05
    0
    Не только дала а и обыграла в легкую
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 06.01.2019 14:48
    0
    Молодец Леся. Ты наша гордость. Дала бой 5 ракетки. Лишь бы здоровье было. Вся Украина с тобой победы прийдут.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 06.01.2019 15:05
    0
    Не только дала а и обыграла в легкую
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 06.01.2019 14:48
    0
    Молодец Леся. Ты наша гордость. Дала бой 5 ракетки. Лишь бы здоровье было. Вся Украина с тобой победы прийдут.
    Ссылка
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