Леся ЦУРЕНКО: «Я не боюсь играть в финалах»

Леся Цуренко прокомментировала свой предстоящий финал турнира в Брисбене против Каролины Плишковой:

«Конечно, это особенное достижение. Моя карьера не складывалась очень гладко, а сейчас я чувствую, как это здорово, что я могу так настраиваться, ставить перед собой такие цели. Я в предвкушении от тех результатов, которые могу достичь в будущем.

На Premier соперницы по финалам с более высоким рейтингом, чем на International, но я надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы (смеется). Не знаю, просто сейчас я в таком предвкушении от матча, я не боюсь играть в финалах, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь моментом».

Напомним, в полуфинале Цуренко обыграла Наоми Осаку.