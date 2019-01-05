16:22 — jekаfunny

аж на молекулы репнул пердак у этой землеройки я бы не удивился если бы и Кривцов так ответ...

16:21 — Taran_I_V

Вся суркисяцкая фабрика троллей сюда сползлась?

16:18 — jekаfunny

такая простая пропаганда, а такая действующая .... Прав был дедушка геббельс, (не тот что напома...

16:18 — Taran_I_V

А мне 2018 запомнился тем, как один столичный оффшорный клуб на своём поле просрал Карпатам, Льво...

16:15 —

to jekafunny: Это у них так из года в год. В ЛЧ получают крупный счёт (это уже аксиома), а потом ...

16:11 —

Ахаха!!)) Ну да, с ДК был лучший матч в сезоне)))) цырк!!)

16:08 —

Не гони, 0:9 ти набагато краще запам'ятаєш.