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Где смотреть онлайн финал турнира в Брисбене Цуренко – Плишкова

6 января состоится финальный поединок хардового турнира в Австралие

  • 05.01.2019 15:05
  • 919 просмотров
  • 3 комментария
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Где смотреть онлайн финал турнира в Брисбене Цуренко – Плишкова
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Финальная встреча WTA на турнире «Brisbane International», в которой встретятся Леся Цуренко и Каролина Плишкова, состоится в воскресенье, 6 января. Начало матча в 09:00 по Киеву.
 
Поединок Цуренко – Плишкова будут транслировать следующие телеканалы: Матч! Планета, Беларусь 5, Матч! Арена, Sportbox (Спортбокс) и Матч! Арена (HD).
 
Видеотрансляция поединка Леся Цуренко – Каролина Плишкова также будет доступна на Sport.ua.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.01.2019 15:34
    +1
    ByrJIyckp, 05.01.2019 15:18
    Вот же страна реально дибилов.. Как можно у нас не показать финал... Зато комедийских программ про нашу кошмарную жизнь хоть отбавляй...здесь тебе и дебилшоу и кварталхершоу... На хрена нам теннис... Смотрите дебилы на себя и смейтесь с себя... Тьфу... Мракобесия
    На что есть спрос, то и показывают. К сожалению.
    Ссылка
    ByrJIyckp
      ByrJIyckp, 05.01.2019 15:18
    +5
    Вот же страна реально дибилов.. Как можно у нас не показать финал... Зато комедийских программ про нашу кошмарную жизнь хоть отбавляй...здесь тебе и дебилшоу и кварталхершоу... На хрена нам теннис... Смотрите дебилы на себя и смейтесь с себя... Тьфу... Мракобесия
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 05.01.2019 15:13
    +5
    Отдельное Спасибо за трансляцию на Украинских каналахх........... ть
    Ссылка
    ByrJIyckp
      ByrJIyckp, 05.01.2019 15:18
    +5
    Вот же страна реально дибилов.. Как можно у нас не показать финал... Зато комедийских программ про нашу кошмарную жизнь хоть отбавляй...здесь тебе и дебилшоу и кварталхершоу... На хрена нам теннис... Смотрите дебилы на себя и смейтесь с себя... Тьфу... Мракобесия
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 05.01.2019 15:13
    +5
    Отдельное Спасибо за трансляцию на Украинских каналахх........... ть
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 05.01.2019 15:34
    +1
    ByrJIyckp, 05.01.2019 15:18
    Вот же страна реально дибилов.. Как можно у нас не показать финал... Зато комедийских программ про нашу кошмарную жизнь хоть отбавляй...здесь тебе и дебилшоу и кварталхершоу... На хрена нам теннис... Смотрите дебилы на себя и смейтесь с себя... Тьфу... Мракобесия
    На что есть спрос, то и показывают. К сожалению.
    Ссылка
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