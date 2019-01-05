Финальная встреча WTA на турнире «Brisbane International», в которой встретятся Леся Цуренко и Каролина Плишкова, состоится в воскресенье, 6 января. Начало матча в 09:00 по Киеву.
Поединок Цуренко – Плишкова будут транслировать следующие телеканалы: Матч! Планета, Беларусь 5, Матч! Арена, Sportbox (Спортбокс) и Матч! Арена (HD).
Видеотрансляция поединка Леся Цуренко – Каролина Плишкова также будет доступна на Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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