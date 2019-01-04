Брисбен. Донна Векич и Каролина Плишкова разыграют путевку в финал

На хардовом турнире серии Премьер в Брисбене завершились четвертьфинальные матчи WTA.
Вслед за Наоми Осакой и Лесей Цуренко в полуфинал вышли Донна Векич и Каролина Плишкова. Хорватка в двух сетах разбила обидчицу Элины Свитолиной Александру Саснович, а чешка в трех сетах одолела австралийскую теннисистку хорватского происхождения Айлу Томлянович.
Брисбен. Полуфиналы
Каролина Плишкова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 1:6, 6:1
Донна Векич (Хорватия) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:2, 6:0
Плишкова и Векич сыграют полуфинальный поединок в субботу в вечерней сессии, в то время как Цуренко и Осака встретятся в дневной.
Источник — Sport.ua
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