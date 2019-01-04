Леся Цуренко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ранним утром в субботу, 5 января, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет поединок 1/2 финала на турнире серии Премьер в Брисбене.
Соперницей украинки станет чемпионка US Open Наоми Осака (№5 WTA) из Японии, которая в 1/4 финала в трех сетах одолела латвийку Анастасию Севастову. Цуренко на предыдущем этапе в двух сетах разобралась с Анетт Контавейт из Эстонии.
Матч будет сыгран вторым запуском на арене Патрика Рафтера. Ориентировочное начало встречи – не ранее 05:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, оба раза побеждала японка в двух сетах. Во втором полуфинале сыграют Каролина Плишкова (Чехия) и Донна Векич (Хорватия).
Отметим, что Цуренко – единственная из украинок, кому удалось пройти далее второго раунда. Элина Свитолина проиграла во втором круге.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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