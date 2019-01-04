Леся Цуренко – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Джошуа же зріст 2 метри

Это вы пытаетесь перекрутить мои слова. Либо не поняли их. Естественно, с ботофермами, ольгинцами...

Вообще-то это ты лайно дойч-нациковское.

В смысле - "терпит и кормит"? Так же, как и Динамо, и остальные клубы. Шахтёр - украинская команд...

Обтекай вася - она такая же украинская как ты узбек

А по Кайо скажу: смотрел на Ютубе нарезку его игр. Вобщем-то, неплохой игрок. Хорош в подыгрыше п...

14:20 — Robert Monroe

Кстати, из Базеля ещё Драговича покупали. Но за Аети швейцарцы запросят в районе 10 млн. евро, я ...

14:17 — Robert Monroe

Список хороший и читать было интересно, спасибо автору. Хотя нынешнее ДК вряд ли потянет трансфер...