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Леся ЦУРЕНКО: «Чувствую, что могу обыгрывать топ-соперниц»

Украинка прокомментировал успех в 1/4 финала в Брисбене

  • 03.01.2019 15:03
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Леся ЦУРЕНКО: «Чувствую, что могу обыгрывать топ-соперниц»
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила Анетт Контавейт и пробилась в полуфинал турнира в Брисбене.

Сразу после успеха Цуренко дала короткий комментарий.

«Определенно хороший старт года. Люблю этот турнир, этих фанов и Австралию. Для меня важно хорошо сыграть здесь».

«Очень рада начать сезон хорошим турниром после того, как долгое время межсезонья приходилось только тренироваться».

«Ряд успехов в прошлом году дали мне ощущение, что я могу обыгрывать топ-соперниц и теперь я нацелена на качественный Australian Open» - сказала Цуренко.

Следующей соперницей украинки в Брисбене будет Наоми Осака.

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Источник — Sport.ua

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