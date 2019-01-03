Леся ЦУРЕНКО: «Чувствую, что могу обыгрывать топ-соперниц»

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила Анетт Контавейт и пробилась в полуфинал турнира в Брисбене.
Сразу после успеха Цуренко дала короткий комментарий.
«Определенно хороший старт года. Люблю этот турнир, этих фанов и Австралию. Для меня важно хорошо сыграть здесь».
«Очень рада начать сезон хорошим турниром после того, как долгое время межсезонья приходилось только тренироваться».
«Ряд успехов в прошлом году дали мне ощущение, что я могу обыгрывать топ-соперниц и теперь я нацелена на качественный Australian Open» - сказала Цуренко.
Следующей соперницей украинки в Брисбене будет Наоми Осака.
Источник — Sport.ua
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