Пуна. Молчанов сыграет в матче 1/4 финала

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в парный четвертьфинал турнира ATP 250 в Индии.
В поединке первого раунда украинец в паре со словаком Игором Зеленаем разобрался с испанским дуэтом Андухар / Карбальес-Баэна.
Пуна. Первый раунд парного разряда
Денис Молчанов (Украина) / Игор Зеленай (Словакия) – Пабло Андухар / Роберто Карбальес-Баэна – 6:1, 6:4
В четвертьфинале Молчанов и Зеленай сразятся с еще одной испанской парой братьями Гранольерсами, которые посеянны под четвертым номером.
Напомним,в прошлом сезоне Денис Молчанов и Игор Зеленай стали чемпионами на челленджерах в Чжухае, Барлетте, Тунисе, Простеёве, Корденонсе и Братиславе.
Источник — Sport.ua
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