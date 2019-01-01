Пуна. Молчанов сыграет в матче 1/4 финала

18:39 — Fowles

в том-то и дело, что от него ничего не зависело, потому что он зависел от другого человека...

18:31 — J0e777

Так почему же их не продали? У вас же мега-менеджмент. На этих двух игроках шахтёр потерял не мен...

18:24 — Вячеслав Самойлов

Ошибаетесь! От нас последней так только Зина - убежала (до того - еще были Матузалем там, Илсиньо...

18:21 — Вячеслав Самойлов

Ну что Вы это НАМ доказываете? Вы это арбитру ТОГО матча попробуйте доказать. От НЕГО зависело - ...

18:19 — Вячеслав Самойлов

Ну так это же здорово! Мы - "обрушимся", можно сказать "ниже некуда", ....а Вы - как пойдете рас...

18:17 — Вячеслав Самойлов

Мы тоже рады за Вас! П.С. Там кстати еще мелькали фамилии Лунин и Миколенко...

18:16 — Fowles

скинь ссылку на это указание

18:15 — Вячеслав Самойлов

Ну да, ну да! Лучше судей знаем мы - сколько матч играть должны...