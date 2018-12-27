Халеп будет сотрудничать с Борисом Беккером

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер станет консультантом лидера рейтинга WTA Симоны Халеп. Зарплата Беккера будет составлять 10 тысяч евро в неделю.
Напомним, Беккер ранее работал с Новаком Джоковичем. Халеп же осенью рассталась со своим тренером Дарреном Кэхиллом.
Ранее Халеп получила приз зрительских симпатий WTA.
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