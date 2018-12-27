Халеп будет сотрудничать с Борисом Беккером

Так хочеться продатися Ромі? Бо якщо брати матчі по цікавості то Інтер-Наполі набагато цікавіший ...

21:50 —

На самом деле парень очень талантливый. Но? Почему бразильцы из Шахтёра уходят как горячие пирожк...

21:21 — ВВВ

А ти не вибачайся а спробуй! Бо як в народі кажуть пиз....діти не мішки носити! Гадаєш ти мужик?Т...