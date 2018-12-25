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На всех Мастерсах введут таймер подачи

Нововведение вступит силу в 2019 году

  • 25.12.2018 16:31
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АТР
© АТР

Совет директоров АТР одобрил введение с 2019 года на всех турнирах серии Мастерс 25-секундного таймера подачи.

Подобное нововведение было впервые опробовано на Итоговом турнире NextGen в 2017 году, а в прошедшем сезоне таймер подачи ввели и на US Open.

Согласно привилу, у теннисиста есть 25 секунд, чтобы ввести мяч в игру после того, как судья на вышке назовет текущий счет в гейме. При этом у арбитра есть возможность дать игроку больше времени на подачу, если того требуют обстоятельства.

Ранее Рафаэль Надаль сообщил о том, что в 2019 году выступит на всех Мастерсах.

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