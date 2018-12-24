Надаль выступит на всех Мастерсах в 2019 году

21:34 — Zport.

Все девять хороши

21:31 — Forever_young_13

Продолжение. Видимо в ФФУ тоже рассматривали это видео и скорее всего не нашли ничего криминально...

21:28 — Forever_young_13

Потому, что первым распустил слух на жмурике какой-то блогер. Он видите-ли выложил видео, где ему...