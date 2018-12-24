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Надаль выступит на всех Мастерсах в 2019 году

Испанец представил свой календарь на следующий сезон

  • 24.12.2018 20:32
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express.co.uk. Рафаэль Надаль
© express.co.uk. Рафаэль Надаль

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль представил свой календарь на сезон 2019 года. Испанец планирует выступить на всех турнирах Большого шлема, всех Мастерсах, двух турнирах категории АТР 500, трех выставочных турнирах, а также на Кубке Дэвиса и Итоговом турнире АТР. Таким образом, испанец намерен разгрузить свой календарь в сравнении с предыдущими сезонами.

Календарь Надаля:

Абу-Даби (выставочный), Брисбен, Сидней (выставочный), Australian Open, Акапулько, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, Ролан Гаррос, Уимблдон, Монреаль, Цинциннати, US Open, Кубок Лэйвера (выставочный), Шанхай, Париж, Итоговый турнир ATP, финал Кубка Дэвиса.

Ранее Надль возобновил тренировки после операции.

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Источник — Tennis World USA

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