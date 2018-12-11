Надаль вернулся к тренировкам после операции

В ноябре Рафаэль Надаль перенес операцию на голеностопе, и вчера испанец сообщил о том, что возобновил тренировки в своей академии на Мальорке:
👇🏻💪🏻 entrenamiento, practice! pic.twitter.com/z0nQNQvWnv— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 10 грудня 2018 р.
Напомним, сезон-2018 Надаль завершил на втором месте в рейтинге АТР.
Источник — Twitter
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