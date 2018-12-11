Надаль вернулся к тренировкам после операции

14:43 — sv40sv

Хлопче! Я действительно не разбираюсь в нюансах футбола, но общаюсь с людьми, которые очень хорош...

14:43 — jekаfunny

ото репнуло а нафига писать на одной ветке с двух разных компов рас...

14:41 — ВВВ

Ти дебіл,а враховуючи що весь час намагаєшся видати мене за якогось Вадо то дебіл клінічний.Я тоб...

14:36 — Marchello_

сколько раз за 10 лет Динамо на весну играло в ЛЧ????

14:36 — sv40sv

Ну что же ты такое говоришь? С Аяксом в Амстербаме смотрелось неплохо и только благодаря курьёзу ...