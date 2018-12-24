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Бушар нашла себе нового тренера

Имя нового наставника канадка не сообщила

  • 24.12.2018 21:22
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Yahoo Sports. Эжени Бушар
© Yahoo Sports. Эжени Бушар

Прошлый сезон Эжени Бушар завершила на 84-м месте в рейтинге WTA, однако канадка не оставляет попыток вернуться к своей прежней форме.

Недавно она начал сотрудничество с новым тренером, имя которого не сообщила:

«В данный момент я отлично себя чувствую. У меня новый тренер, и я упорно работаю на тренировках. Конечно, нет никаких гарантий, что сезон сложится успешно, но я приложу для этого все силы».

Ранее сообщалось о том, что Бушар работает с бывшим тренером Марии Шараповой Майклом Джойсом.

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Источник — Tennis World USA

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