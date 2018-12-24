Бушар нашла себе нового тренера

Прошлый сезон Эжени Бушар завершила на 84-м месте в рейтинге WTA, однако канадка не оставляет попыток вернуться к своей прежней форме.
Недавно она начал сотрудничество с новым тренером, имя которого не сообщила:
«В данный момент я отлично себя чувствую. У меня новый тренер, и я упорно работаю на тренировках. Конечно, нет никаких гарантий, что сезон сложится успешно, но я приложу для этого все силы».
Ранее сообщалось о том, что Бушар работает с бывшим тренером Марии Шараповой Майклом Джойсом.
Источник — Tennis World USA
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